В Псковской области зафиксированы 10 очагов коронавируса

Активным остается очаг в Гуманитарном лицее в Пскове. 27 октября там выявили 7 новых случаев заболевания коронавирусом, среди заражённых учитель и 6 учеников. В остальных очагах ситуация стабильная и контролируемая.

Также в регионе фиксируются вспышки заболевания вне очагов. В Псковской областной больнице в отделении урологии коронавирусом заболели 6 медработников. Всех сотрудников и пациентов, контактировавших с инфицированными, обследовали. Среди пациентов заболевших не выявили. «В отделении провели необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, оно продолжает свою работу: туда переведена врач приёмного отделения, имеющая ординатуру по урологии, ей помогают общие хирурги. О закрытии отделения речи не идёт», - говорится в сообщении.

За сутки 27 октября в Псковской области коронавирус диагностировали у 115 человек. Всего количество заболевших уже превысило 7,5 тысяч.

Кроме того, от коронавируса умер еще один житель Псковской области. Теперь число погибших от этой болезни составляет 69.