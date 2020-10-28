Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

В Псковской области зафиксированы 10 очагов коронавируса

28 октября 2020 года, 14:25

По состоянию на 27 октября в Псковской области действуют 10 очагов коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Активным остается очаг в Гуманитарном лицее в Пскове. 27 октября там выявили 7 новых случаев заболевания коронавирусом, среди заражённых учитель и 6 учеников. В остальных очагах ситуация стабильная и контролируемая.

В Псковской области зафиксированы 10 очагов коронавируса

Фото Дарьи Хватковой

Также в регионе фиксируются вспышки заболевания вне очагов. В Псковской областной больнице в отделении урологии коронавирусом заболели 6 медработников. Всех сотрудников и пациентов, контактировавших с инфицированными, обследовали. Среди пациентов заболевших не выявили. «В отделении провели необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, оно продолжает свою работу: туда переведена врач приёмного отделения, имеющая ординатуру по урологии, ей помогают общие хирурги. О закрытии отделения речи не идёт», - говорится в сообщении.

За сутки 27 октября в Псковской области коронавирус диагностировали у 115 человек. Всего количество заболевших уже превысило 7,5 тысяч.

Кроме того, от коронавируса умер еще один житель Псковской области. Теперь число погибших от этой болезни составляет 69.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Алексей Калиненко: Известность и туристическая привлекательность псковских памятников – вот что нам нужно
4 тыс. 560 доз детской вакцины от гриппа поступило в Псков
Работа над проектом охранных зон объектов ЮНЕСКО в Пскове завершится в 2021 году
В Псково-Печерском монастыре раскрыли планы по строительству подземного храма
Останки 188 человек нашли на раскопках в местах массовых расстрелов под Псковом
К покупке новогодних украшений в Пскове привлекут спонсоров
Шесть миллионов рублей выделят из бюджета Пскова на новогодние украшения
В середине ноября планируется открыть движение на перекрёстке Фабрициуса и Гражданской в Пскове
57 псковских подростков стали участниками профильной смены «Поверь в себя»

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Общество
26 октября 17:37

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Псковичи могут выбрать в мобильном приложении варианты оформления города к Новому году
Почему слезятся глаза?

Общество / Здоровье
21 октября 11:16

Почему слезятся глаза?

Когда в зеркало смотреть страшно
Инструкция для взрослых

Общество / Здоровье
20 октября 16:24

Инструкция для взрослых

Что делать, если у коллеги коронавирус