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Общество

В Псковской городской больнице от коронавируса умер врач Анвар Сабиров

30 июня 2020 года, 23:01

«Сегодня печальные новости. У нас ещё одна потеря. В Псковской городской больнице умер кардиореаниматолог Анвар Умарович Сабиров. Предварительный диагноз – COVID19», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.


В Псковской городской больнице от коронавируса умер врач Анвар Сабиров
Анвар Сабиров

По его словам, врач сдал тест на коронавирус 13 июня. Он оказался положительным. «Учитывая лёгкое начало заболевания, под присмотром коллег и при неоднократных консультациях с московскими специалистами Департамента Здравоохранения, он начал амбулаторное лечение. К сожалению, 10 дней назад в связи с развитием заболевания он был госпитализирован в критическом состоянии и подключён к аппарату ИВЛ», - рассказал глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что Анвар Умарович почти 25 лет проработал в медицинских учреждениях города Пскова, из них 17 лет – в Псковской городской больнице, где всем запомнился как ответственный, трудолюбивый, высокопрофессиональный и дисциплинированный специалист: «Выражаю искренние соболезнования родным, близким. Светлая ему память».

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