В Псковской городской больнице от коронавируса умер врач Анвар Сабиров

«Сегодня печальные новости. У нас ещё одна потеря. В Псковской городской больнице умер кардиореаниматолог Анвар Умарович Сабиров. Предварительный диагноз – COVID19», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

По его словам, врач сдал тест на коронавирус 13 июня. Он оказался положительным. «Учитывая лёгкое начало заболевания, под присмотром коллег и при неоднократных консультациях с московскими специалистами Департамента Здравоохранения, он начал амбулаторное лечение. К сожалению, 10 дней назад в связи с развитием заболевания он был госпитализирован в критическом состоянии и подключён к аппарату ИВЛ», - рассказал глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что Анвар Умарович почти 25 лет проработал в медицинских учреждениях города Пскова, из них 17 лет – в Псковской городской больнице, где всем запомнился как ответственный, трудолюбивый, высокопрофессиональный и дисциплинированный специалист: «Выражаю искренние соболезнования родным, близким. Светлая ему память».