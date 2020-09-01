В Острове Псковской области завершен ремонт двух улиц

В Острове Псковской области завершен ремонт улиц Гастелло и Полевой. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, 1 сентября объекты были приняты.

Улицы отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На работы было выделено порядка 7,7 млн рублей.

Подрядчик привел в порядок 300 метров улицы Гастелло и 600 метров улицы Полевой. На улице Гастелло в местах просадок сделан ремонт асфальтобетонного покрытия вручную. На этом объекте использовалась геосетка - прочный материал, обеспечивающий надежную поверхность асфальтированной дороге.