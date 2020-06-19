Уличные веранды смогут открыть псковские кафе с 20 июня

С 20 июня кафе и рестораны Псковской области смогут возобновить работу на уличных верандах и летних кафе. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 19 июня, передаёт корреспондент газеты «Псковская правда».

Губернатор заявил, что при работе точки общественного питания должны соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. Он предупредил, что политика в отношении нарушителей будет строгая. «Надеюсь, все ответственно отнесутся к предписаниям главного санитарного врача», - призвал глава региона.

Он также отметил, что на последнем заседании оперативного штаба по экономики шла речь о состоянии туристического бизнеса, точек общественного питания, магазинов непродовольственной торговли. «Из ресурсы исчерпаны», - констатировал губернатор.

С 20 июня разрешено вернуться к работе непродовольственным магазинам, расположенным в торговых центрах, на рынках и ярмарках Псковской области.