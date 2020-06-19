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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

С 20 июня в Псковской области заработают магазины в торговых центрах

19 июня 2020 года, 12:45

С 20 июня предлагается разрешить работу магазинов в торговых центрах Псковской области. Об этом передаёт корреспондент «Псковской правды» с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое 19 июня проводит губернатор Михаил Ведерников. Также ограничительные меры снимут с розничных магазинов с непродовольственными товарами на ярмарках и рынках.

С 20 июня в Псковской области заработают магазины в торговых центрах

Губернатор отметил, что фудкорты, кинотеатры и детские площадки в торговых центрах пока открыты не будут.

«Администрация магазинов должна обеспечивать наличие средств дезинфекции и следить, чтобы покупатели носили маски. Также надо обеспечить обработку всех контактных поверхностей», - заявил Михаил Ведерников. Он добавил, что все инструкции будут прописаны в Указе губернатора.

Глава региона обратил внимание, что несовершеннолетним без родителе посещать торговые центры запрещено.

«Особая история - работа магазинов в торговых центрах. После трех месяцев ограничений сложилась сложная ситуация и у арендаторов, и у арендодателей», - сказал губернатор.

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