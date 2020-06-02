Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Туризм

Открыта продажа авиабилетов из Пскова в Анапу, Сочи и Калининград

2 июня 2020 года, 16:57

Открыта продажа билетов на перелёты из Пскова в Анапу, Сочи и Калининград. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелену Самохвалову. Она отметила, что жители Псковской области уже активно бронируют места проживания в Анапе, Сочи, Калининграде и близлежащих городах.

Открыта продажа авиабилетов из Пскова в Анапу, Сочи и Калининград

комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

«А вот с санаторно-курортным отдыхом всё сложнее: они если и открываются, то в меньшей степени, нежели отели. У них там ситуация в плане организации работы сложнее, чем в гостиничном секторе», - сказала Гелена Самохвалова. По её словам, псковичи интересуются датами поездок на отдых начиная с середины июля.

В этом году авиарейсы из Пскова в Анапу и Калининград вошли в перечень субсидируемых маршрутов

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Самым главным событием мая в Псковской области эксперты назвали ослабление коронавирусных ограничений
В деревне Речки Печорского района ремонтируют 1.1 км дороги
Качели пандемии - ПАИ подвело итоги мая
Более 650 деревьев высажено в Псковской области высажено в рамках акции «Сад памяти»
Учреждения культуры Пскова подготовили онлайн-поздравления ко дню рождения Пушкина
В Пскове принят к эксплуатации городской пляж
Перечень льгот для бизнеса расширен в Псковской области
Перелом рёбер получила пассажирка «Мазды», врезавшейся в припаркованный «Форд» в Острове
Звание «Заслуженный работник СМИ» учредили в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Каникулы для пострадавших

Экономика / Деньги
26 мая 16:53

Каникулы для пострадавших

Какие меры поддержки предлагают банки потерявшим доход из-за коронавируса бизнесменам и гражданам
Знак качества

Экономика
20 мая 09:30

Знак качества

Руководитель компании «Псковстройпроект» Дмитрий Назаров - о планах, принципах работы и идеологии
Мал мала меньше (инфографика)

Экономика
14 мая 10:10

Мал мала меньше (инфографика)

С 1 июля в Псковской области вводится новый налоговый режим, который позволит множеству «микропредпринимателей» выйти из тени