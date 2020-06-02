Открыта продажа авиабилетов из Пскова в Анапу, Сочи и Калининград

Открыта продажа билетов на перелёты из Пскова в Анапу, Сочи и Калининград. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелену Самохвалову. Она отметила, что жители Псковской области уже активно бронируют места проживания в Анапе, Сочи, Калининграде и близлежащих городах.

«А вот с санаторно-курортным отдыхом всё сложнее: они если и открываются, то в меньшей степени, нежели отели. У них там ситуация в плане организации работы сложнее, чем в гостиничном секторе», - сказала Гелена Самохвалова. По её словам, псковичи интересуются датами поездок на отдых начиная с середины июля.

В этом году авиарейсы из Пскова в Анапу и Калининград вошли в перечень субсидируемых маршрутов.