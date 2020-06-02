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Транспорт / Инфраструктура

В 5 раз вырос в 2019 году пассажиропоток псковского аэропорта

2 июня 2020 года, 11:18

В 2019 году пассажиропоток аэропорта «Княгиня Ольга» вырос в 5 раз и составил более 33 тысяч пассажиров. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил депутатам областного Собрания сегодня, 2 июня, в ходе отчета о работе администрации региона за 2019 год.

В 5 раз вырос в 2019 году пассажиропоток псковского аэропорта

Фото Псковского агентства информации
По его словам, увеличение произошло благодаря росту популярности маршрута «Псков - Москва» и новому рейсу «Псков - Сочи». На его долю пришлась треть пассажиропотока.

Губернатор напомнил, что областные власти добились принципиальной поддержки направлений «Псков – Анапа» и «Псков – Калининград», которые вошли в перечень субсидируемых маршрутов Росавиации. Задача – увеличение пассажиропотока до 150 тысяч человек в год.

Также развивается сеть скоростного железнодорожного транспорта. С февраля 2019 года открыто ежедневное движение поезда «Ласточка» по маршруту «Псков - Новгород – Петрозаводск». С 2019 года по маршруту Санкт-Петербург – Псков ходит 4 пары скоростного поезда «Ласточка», с пятницы по воскресенье маршрут продлевается до Печор.

Михаил Ведерников заверил, что все эти достижения будут сохранены, и уже в июле 2020 года пассажирский поезд свяжет Псков и Великие Луки.

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