Первые службы с участием прихожан прошли в псковских храмах

В Псковской области возобновились богослужения с участием прихожан. Эксклюзивное видео о том, как шла подготовка к первому после перерыва богослужению с мирянам в Псково-Печерском Свято-Успенском монастыре, опубликовало Псковское агентство информации.



Запрет на посещение религиозных организаций в связи с действием ограничительных мер по коронавирусу действовал в Псковской области с 13 апреля. Ранее были разрешены богослужения на прихрамовой территории с соблюдением социальной дистанции. Однако, поскольку этот пункт Указа губернатора о противодействии распространению коронавируса некоторые священники нарушили, храмы для мирян полностью закрыли.