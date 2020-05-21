Первые службы с участием прихожан прошли в псковских храмах

В Псковской области возобновились богослужения с участием прихожан. Эксклюзивное видео о том, как шла подготовка к первому после перерыва богослужению с мирянам в Псково-Печерском Свято-Успенском монастыре, опубликовало Псковское агентство информации.
Псковская правда
Запрет на посещение религиозных организаций в связи с действием ограничительных мер по коронавирусу действовал в Псковской области с 13 апреля. Ранее были разрешены богослужения на прихрамовой территории с соблюдением социальной дистанции. Однако, поскольку этот пункт Указа губернатора о противодействии распространению коронавируса некоторые священники нарушили, храмы для мирян полностью закрыли.
Псковская правда
С 21 мая по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона и после внесения изменений в Указ губернатора службы на улице с участием мирян возобновляются. В случае невозможности проведения богослужений на прихрамовой территории, они будут проходить внутри церкви, но с участием только священника и необходимого числа церковных сотрудников.