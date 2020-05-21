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Культура / Религия

Первые службы с участием прихожан прошли в псковских храмах

21 мая 2020 года, 17:48

В Псковской области возобновились богослужения с участием прихожан. Эксклюзивное видео о том, как шла подготовка к первому после перерыва богослужению с мирянам в Псково-Печерском Свято-Успенском монастыре, опубликовало Псковское агентство информации.

Первые службы с участием прихожан прошли в псковских храмах

Псковская правда

Запрет на посещение религиозных организаций в связи с действием ограничительных мер по коронавирусу действовал в Псковской области с 13 апреля. Ранее были разрешены богослужения на прихрамовой территории с соблюдением социальной дистанции. Однако, поскольку этот пункт Указа губернатора о противодействии распространению коронавируса некоторые священники нарушили, храмы для мирян полностью закрыли.

Первые службы с участием прихожан прошли в псковских храмах

Псковская правда

С 21 мая по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона и после внесения изменений в Указ губернатора службы на улице с участием мирян возобновляются. В случае невозможности  проведения богослужений на прихрамовой территории, они будут проходить внутри церкви, но с участием только священника и необходимого числа церковных сотрудников.

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