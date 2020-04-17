Губернатор: Надеемся, что ограничительные меры понемногу начнём снимать в мае

«Очень надеемся, что ряд ограничительных мер в мае начнем понемногу снимать», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по обеспечению функционирования экономики региона 17 апреля.

Как сообщает Псковское агентство информации, губернатор отметил, что пока прогноз по заболеваемости коронавирусом не очень хороший – пик ожидается в начале мая.

Он подчеркнул, что всё зависит от сознательности жителей региона. «Главная сейчас действенная мера – это изоляция. Больше ничто не дает такого эффекта», - сказал Михаил Ведерников.

Он также сообщил, что заседания в рамках регионального оперативного штаба по обеспечению функционирования экономики области станут еженедельными, чтобы можно было оперативно получать обратную связь по введённым мерам поддержки.

Михаил Ведерников регулярно вносит изменения в свой Указ о мерах по противодействию распространению коронавируса, которые, в том числе, позволяют возобновить работу тем или иным предприятиям. Последние поправки позволили открыться мастерским по ремонту обуви, одежды, компьютеров, бытовой техники и прочего.