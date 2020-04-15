Губернатор расширил список предприятий, которые могут возобновить работу в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников расширил список предприятий, которые могут возобновить работу. Соответствующие изменения он внёс в свой Указ об ограничительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, вернуться к работе могут компании, которые занимаются ремонтом одежды, обуви, компьютеров, периферийного компьютерного и коммуникационного оборудования, электронной бытовой техники и бытовых приборов, ремонтом и изготовлением ключей. Главным условием является нахождение во всех помещениях не более четырех человек, включая работников, и соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Также документ разрешает деятельность охотпользователей по производственному охотничьему контролю, передвижение граждан, которое связанно с выпасом коров и коз, содержанием домашней птицы и уходом за пасекой.

Кроме того, дополнен перечень непродовольственных товаров первой необходимости. В него вошла табачная продукция.