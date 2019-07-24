В ремонте дороги в Печорском районе финансово поучаствует Евросоюз

Дорогу Гверстонь-Кулье в Печорском районе будут ремонтировать в том числе и на средства Евросоюза. Об этом 24 июня рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в пресс-центре «Псковской правды». Встреча с журналистами была посвящена ходу ремонтных работ.

Вопрос о состоянии дороги Гверстонь-Кулье попросила задать читательница «Псковской правды» Наталия Полянская-Токарева. По ее словам, о плохом состоянии дороги она писала в дорожный комитет еще месяц назад, но ответа так и не получила.