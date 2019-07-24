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Экономика

В ремонте дороги в Печорском районе финансово поучаствует Евросоюз

24 июля 2019 года, 11:46

Дорогу Гверстонь-Кулье в Печорском районе будут ремонтировать в том числе и на средства Евросоюза. Об этом 24 июня рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в пресс-центре «Псковской правды». Встреча с журналистами была посвящена ходу ремонтных работ.

Вопрос о состоянии дороги Гверстонь-Кулье попросила задать читательница «Псковской правды» Наталия Полянская-Токарева. По ее словам, о плохом состоянии дороги она писала в дорожный комитет еще месяц назад, но ответа так и не получила.

Реконструкция дороги начнется в этом году с переходом на следующий год. А капитальный ремонт начнут в 2020 году с переходом на 2021 год. Ремонтировать эту дорогу будут, в том числе и по программе международного сотрудничества, так как она приграничная.


В ремонте дороги в Печорском районе финансово поучаствует ЕвросоюзБорис Елкин,
председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области 

Напомним, Борис Елкин возглавил комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в феврале 2019 года.

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