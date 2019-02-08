Борис Елкин возглавил комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Новым руководителем Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области стал Борис Елкин. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел с ним рабочую встречу 8 февраля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Сфера транспорта и дорожного хозяйства — одна из важных, но одна из самых проблемных в регионе. Благодаря реформам, которые мы проводим в этой сфере, планомерной работе с федеральным центром, у нас есть неплохой задел на изменения к лучшему. Уверен, что тот опыт, который вы получили в Северо-Западном управлении федеральных автомобильных дорог, пригодится в вашей новой работе», — сказал Михаил Ведерников, обращаясь к новому руководителю Комитета.

Борис Елкин поблагодарил Михаила Ведерникова за доверие и заверил, что приложит все усилия для развития дорожной отрасли региона.

Добавим, Елкин Борис Андреевич в 2011 году окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, а в 2016 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. С 2012 года занимал различные должности в ФКУ «Севзапуправтодор», а затем в Упрдор «Северо-Запад», начиная с эксперта дорожного хозяйства отдела дорожных сооружений до начальника отдела капитального строительства. В 2016 году награжден благодарственным письмом Федерального дорожного агентства.