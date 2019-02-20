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Политика

Александр Козловский: Нахожусь под большим впечатлением от выступления президента

20 февраля 2019 года, 15:57

Депутат Государственной Думы Александр Козловский поделился впечатлениями от ежегодного послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом народный избранник поделился на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Фото со странички Александра Козловского ВКонтакте.
«Как и вся делегация Псковской области, нахожусь под большим впечатлением от только что прослушанного выступления президента РФ Владимира Владимировича с посланием Федеральному собранию.

На этот раз оно проходило в московском Гостином дворе. Мне в послании президента больше всего понравилась установка на наш решительный прорыв во всех сферах жизнедеятельности страны, в конечном итоге – это программа по развитию России на многие годы вперёд.

А как сопредседателю Экспертного совета Госдумы по развитию промышленности и инновационных технологий по переработке отходов производства и потребления особенно хочется отметить прозвучавший в послании призыв нашего президента к молодёжи, чтобы она более активно включалась в решение экологических проблем».

Отметим, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля упомянул Псковскую область в числе регионов, опыт которых в социальном обслуживании распространят в ближайшие годы по всей стране.

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