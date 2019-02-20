Владимир Путин привёл Псковскую область в пример всей стране

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля упомянул Псковскую область в числе регионов, опыт которых в социальном обслуживании распространят в ближайшие годы по всей стране.

«Уже в ближайшие годы мы должны сформировать ряд новых направлений на стыке здравоохранения и социального обслуживания, - сказал президент. - Так, надо в корне изменить систему помощи людям, нуждающимся в долговременном уходе и в стационаре, и дома; настроить её на потребности конкретной семьи, конкретного человека; кому-то помочь в бытовых вопросах (привлечь патронажную службу, сиделку), а где-то обучить родственников медицинским и иным навыкам. Отработка этих индивидуальных принципов поддержки в прошлом году началась в Волгоградской, Костромской, Новгородской, Псковской, Рязанской и Тульской областях. За четыре года их нужно внедрить по всей стране».

Как ранее рассказывала «Псковская правда», в прошлом году в регионе началось внедрение системы долговременного ухода. Она позволит обеспечить максимально возможное пребывание пожилых людей в привычной для них социальной среде и не допустить их помещения в стационарные учреждения – дома-интернаты для престарелых и инвалидов. На каждого подопечного составлен бланк функциональной диагностики, из которого видно, нуждается ли человек в надомном обслуживании и какие услуги ему жизненно необходимы. В среднем каждый получает по 12 бесплатных услуг.

Полную стенограмму обращения главы государства читайте здесь.