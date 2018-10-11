Названо имя нового заместителя губернатора Псковской области по экономике и инвестициям

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил на заседании Экспертного совета особой экономической зоны «Моглино» 11 октября нового заместителя главы региона, который будет курировать вопросы экономики и инвестиций, - Нинель Салагаеву. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Нинель Александровна — высококлассный специалист. Знаю ее лично, имел удовольствие работать с ней в Калининградской области, где она занимала пост Министра экономики. Прошу любить и жаловать», — сказал Михаил Ведерников членам Экспертного совета ОЭЗ «Моглино».

Нинель Александровна Салагаева родилась 18 июня 1979 года в Кемеровской области. В 2001 году с отличием окончила Кемеровский государственный университет по специальности «Юриспруденция». После окончания университета работала юристом в различных организациях. С 2013 по 2014 год была сотрудником Министерства регионального развития Российской Федерации. С июля 2014 года замещала должность заместителя Министра экономики Калининградской области. С октября 2016 года временно исполняла обязанности Министра экономики Калининградской области. А с октября 2017 года по недавнее время работала Министром экономики Калининградской области. Замужем, воспитывает дочь.

Напомним, 14 июня на пресс-конференции в Пскове Михаил Ведерников, отвечая на вопрос Псковского агентства информации «Каким должен быть вице-губернатор Псковской области?», сказал: «Хотелось бы, чтобы это был человек, работающий на федеральном уровне, хорошо знающий, какие программы работают и какой поддержкой Псковская область может пользоваться».