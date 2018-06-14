Каким должен быть вице-губернатор Псковской области, рассказал Михаил Ведерников

Михаил Ведерников пока не видел человека, который мог бы занять вакансию вице-губернатора Псковской области по экономике. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 14 июня.
Михаил Ведерников пока не видел человека, который мог бы занять вакансию вице-губернатора Псковской области по экономике. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 14 июня.
Напомним, 14 июня в Пскове врио губернатора Псковской области отвечает на вопросы региональных и местных СМИ. «Псковская правда» получила право первой задать вопрос, он касался судьбы кинотеатра «Октябрь».