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Общество

Каким должен быть вице-губернатор Псковской области, рассказал Михаил Ведерников

14 июня 2018 года, 12:39

Михаил Ведерников пока не видел человека, который мог бы занять вакансию вице-губернатора Псковской области по экономике. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции  14 июня.


Фото Андрея Степанова
«Хотя это не значит, что этого человека нет, возможно, просто не успели пообщаться, - добавил он. - Хотелось бы, чтобы это был не местного разлива специалист. В идеале хотелось бы, чтобы это был человек, работающий на федеральном уровне, хорошо знающий, какие программы работают и какой поддержкой Псковская область может пользоваться», - заключил глава региона.

Напомним, 14 июня в Пскове врио губернатора Псковской области отвечает на вопросы региональных и местных СМИ. «Псковская правда» получила право первой задать вопрос, он касался судьбы кинотеатра «Октябрь».

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