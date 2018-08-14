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Политика

В Ново-Огарево состоялась рабочая встреча Владимира Путина и Михаила Ведерникова

14 августа 2018 года, 14:49

Во вторник, 14 августа, в Ново-Огарево состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина и врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Обсуждались различные вопросы социально-экономического развития и меры по обеспечению транспортной доступности региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фото предоставлено пресс-служб администрации Псковской области.
В. Путин: Проблем много у вас, и они достаточно остро стоят перед областью. Поэтому нужно на них сосредоточить свое внимание. И самое главное — это, конечно, необходимость увеличения доходов граждан. Это совершенно очевидная вещь. Демографические проблемы у вас достаточно острые. Надо посмотреть, что с медициной происходит, проанализировать, и нужно сделать предложения. Я думаю, что по всем этим вопросам мы с Вами сейчас и поговорим. Вы на что хотели обратить внимание?

М. Ведерников: Спасибо большое, Владимир Владимирович.

Хотел бы доложить о том, что, несмотря на сложность исполнения регионального бюджета, регион выполняет все взятые на себя социальные обязательства. С января 2018 года мы выполняем все параметры майских Указов Президента 2012 года, активно включились в подготовку и реализацию задач по 204-му Указу. Создали региональный стратегический совет и уже направили по всем 12-ти направлениям работы в федеральные Министерства и ведомства свои предложения от региона.

Также хотел обратить внимание на то, что в настоящий момент одним из приоритетных направлений для себя поставили обеспечение транспортной доступности региона. Пользуясь случаем, хотел Вас поблагодарить за поддержку наших инициатив по приватизации компании «Псковавиа». Это не только позволит выйти компании из кризиса, но и даст ей новый виток развития. С октября мы возобновляем авиаперевозки по маршруту Псков — Москва, это важно для развития туристической сферы и промышленного потенциала, и жителями региона эта услуга тоже очень востребована.

В. Путин: Все формальности решены?

М. Ведерников: Мы нашли авиакомпанию, которая согласилась без дополнительных дотаций из регионального бюджета.

В. Путин: Минтранс помогает?

М. Ведерников: Да, Минтранс помогает.

И с РЖД договорились по маршруту Псков — Санкт-Петербург, скоростной поезд «Ласточка».

В. Путин: Хорошо.

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