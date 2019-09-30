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Происшествия / Правосудие

Нелепый приговор

Всего четыре года дали мотоциклисту, сбившего на смерть маленькую Веру

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Мария Соколова
30 сентября 2019 года, 17:02
Фото: Дарья Хваткова
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Почти полгода прошло с той страшной аварии, которая забрала из счастливой многодетной семьи 6-летнюю Верочку. Родителям пришлось перенести неимоверное испытания: каждый день просыпаться с осознанием невосполнимой потери, ещё и каждый раз переживать это в суде, пытаясь привлечь виновного к ответственности. И вот, наконец, финал.

НАПОМНИМ

Страшная авария, где погибла 6-летняя Верочка Захарова, произошла 7 апреля 2019 года на проспекте Энтузиастов в Пскове. Вместе с родителями и младшими братьями-двойняшками девочка переходила пешеходный переход, когда мотоцикл на всей скорости врезался в нее. По результатам экспертизы водитель был пьян, и даже не имел прав управления мотоциклом.

В четверг, 26 сентября, состоялось вынесение приговора виновному. Дали всего четыре с половиной года! «Псковская правда» поговорила с мамой погибшей Верочки Марией Захаровой. Голос у нее звучал глухо и устало:

- Да, был суд, но я до сих пор чувствую усталость. Было тяжело и морально и физически. Суд начался с того, что виновного вовремя не привезли, мы ждали его минут 40.

Нелепый приговор
Мотоциклисту, насмерть сбившему 6-летнюю Верочку, дали четыре года колонии.
Фото из семейного архива Марии Захаровой.
Мария Захарова была в суде не одна. Ее поддерживали муж, сестра, знакомые:

- По периметру всего зада суда стояли полицейские — на предыдущих заседаниях такого не было. А я с собой взяла фотографию Верочки, которая у нас стоит в большой комнате. Поставила фото на скамейку рядом с собой. Мне казалось, что там ей место, Верочка должна была быть с нами в этот день, пусть и на фото. И я хотела, чтобы виновный на неё посмотрел.

В этот раз обвиняемый впервые попросил у матери прощение. А ведь это было уже четвёртое заседание — до этого встречались о продлении срока задержания. Мария не верит, что извинялся он искренне:

- Невнятно и скомкано пробормотал: «Мама ребенка, если сможете, простите». И в конце заседания еще раз: «Простите если можете». Раскаяния я не услышала. Сказал, мол, будет помогать нам чем сможет. Уже «помог», так, что врагу не пожелаешь.

Обвиняемый и вину свою наконец признал:

- Со слов следователя, он свою позицию озвучил так: мол, я ничего не помню, но вину признаю исходя из материалов дела и показаний свидетелей. На суде просто сказал: «Да, вину признаю. За дело меня посадят».

- Знаю, что многие люди возмущены тем, что ему дали такой маленький срок. Но если посчитать, то максимальный срок по этой статье — 7 лет лишения свободы, а если виновный признает свою вину, то получает уже 2/3 срока. Это как раз и было те 4,5 года, которые просила прокурор. Суд постановил четыре. Но я рада, что он этот срок, хоть и не полностью, - так как он какое-то время провёл в СИЗО, а там сутки засчитываются за полтора, - проведет в колонии общего режима, а не в колонии-поселении. Пусть срок и небольшой, но строгий.

Подавать апелляцию родители не будут. Они очень устали от этой нервотрепки, снова проходить и снова переживать этот ад — то ещё испытание:

- Для меня самым сложным была третья наша с ним встреча в суде. Сложная в моральном плане, я много плакала. Просто в тот день я, отводя малышей в садик, встретила детей, с которыми Верочка ходила в одну группу. Они окружили меня, обняли, лепетали, что верят, что Верочка теперь на небесах — у меня аж внутри все сжалось, слезы из глаз хлынули. И в этот же день был суд...

Нелепый приговор
На пешеходном переходе обещанный властями светофор так и не появился.
Фото Андрея Степанова.
Помимо срока, суд приговорил выплатить семье погибшей Верочки моральную компенсацию в 1,5 миллиона рублей — так постановил суд.

Когда Мария слушала приговор, она наконец-то почувствовала какое-то успокоение:

- Точка поставлена. Он получил то, что должен, и дай Бог, чтобы они никогда больше в своей жизни не сел пьяным за руль. А всем родителям желаю, чтобы никто и никогда не столкнулся с тем, с чем столкнулись мы. Я хочу сказать, что время не лечит. Со временем лишь приходит осознание, что это не сон и весь этот ужас на самом деле произошел. Мне с этим жить всю жизнь. И ему тоже.

К слову, в июле был вынесен приговор по страшной аварии, которая произошла в Островском районе 18 декабря прошлого года. Тогда водитель не справилась с управлением и выехала на встречку, где сначала по касательной столкнулась с автомобилем «Рено» и после врезалась в лоб «ВАЗу». В этой жуткой аварии тогда погибли 5 человек. Виновной было назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

КСТАТИ

Семь лет назад, когда на Рижском проспекте мотоциклист Дмитрий Гермаш насмерть сбил одиннадцатиклассницу, только широкое общественное обсуждение помогло ему получить реальный срок.

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