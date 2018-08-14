Список на лето

Жители Псковской области получат бесплатный доступ к электронной библиотеке, в рамках стратегического партнёрства с Российским книжным союзом и Издательской группой «ЭКСМО-АСТ». Уже в самое ближайшее время будут определены места размещения специальных конструкций, предоставляющих такой доступ.

В первую очередь мы планируем разместить такие конструкции в общественных местах Псковской области, таких как парки, авто- и железнодорожные вокзалы. Конструкции будут оформлены изображениями книг, а доступ к литературе жители смогут получить непосредственно со своих мобильных устройств, переходя по ссылке или считывая QR-код.

Новшество затронет не только «столичные» Псков и Великие Луки, но и другие районы области. Дополнительно обсуждается возможность оснащения электронными библиотеками школ области.

НЕ ИЗ БЮДЖЕТА

Культура чтения имеет важное значение не только для жителей Псковской области, но и страны в целом. Я вижу много позитивных точек роста: это и образование, и развитие интересных молодежных форматов.

Уже в январе он подписал соглашение с Сергеем Степашиным, президентом РКС. Мобильные библиотеки – часть этого соглашения. Примечательно, что Российский книжный союз – некоммерческое партнерство, то есть на его деятельность не тратится ни копейки бюджетных рублей.

В начале 2018 года многие жители Пскова заметили в центре города социальную рекламу детского чтения. «Откройте мир волшебства вместе» - на большом плакате семья за книгой «Волшебник Изумрудного города». Перед началом нового учебного года другой баннер с тем же призывом к чтению появился на Октябрьском проспекте. В Российском книжном союзе «Псковской правде» рассказали, что используют для пропаганды чтения не только пространство областного центра, но и несут свои идеи в районы, задействованы учреждения культуры и образования.

В феврале девять школьников из Пскова и Великих Лук, Дедовичского, Локнянского Себежского, Пушкиногорского, Палкинского, Струго-Красненского районов получили годовые сертификаты на доступ к электронной библиотеке «ЛитРес: Школа». Везунчики – победители конкурса чтецов. Доступ школьников к художественной литературе — программным произведениям, литературе гражданско-патриотической направленности, современной литературе для внеклассного чтения — осуществляется через безопасную для школьника среду и на любых электронных устройствах. Здесь содержится более чем 6 тысяч книг.