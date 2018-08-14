Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Культура / Литература

Список на лето

Мобильные технологии сделают книжные новинки доступнее для псковичей

Текст:
Алексей Кедров
14 августа 2018 года, 17:44
Фото: Дарья Хваткова
0

Жители Псковской области получат бесплатный доступ к электронной библиотеке, в рамках стратегического партнёрства с Российским книжным союзом и Издательской группой «ЭКСМО-АСТ». Уже в самое ближайшее время будут определены места размещения специальных конструкций, предоставляющих такой доступ.

В первую очередь мы планируем разместить такие конструкции в общественных местах Псковской области, таких как парки, авто- и железнодорожные вокзалы. Конструкции будут оформлены изображениями книг, а доступ к литературе жители смогут получить непосредственно со своих мобильных устройств, переходя по ссылке или считывая QR-код.

Елена Гребенева, руководитель проектной деятельности комитета по региональному развитию Российского книжного союза
В мобильной библиотеке как классическую литературу, так и произведения современных авторов, в бесплатном доступе более 500 книг.

Новшество затронет не только «столичные» Псков и Великие Луки, но и другие районы области. Дополнительно обсуждается возможность оснащения электронными библиотеками школ области.

Фото Дарья Хватковой

НЕ ИЗ БЮДЖЕТА

Появление по всему региону мобильных библиотек – одно из направлений сотрудничества Псковской области и Российского книжного союза. Активное взаимодействие началось еще в ноябре прошлого года, спустя всего месяц после того, как область возглавил Михаил Ведерников.

Культура чтения имеет важное значение не только для жителей Псковской области, но и страны в целом. Я вижу много позитивных точек роста: это и образование, и развитие интересных молодежных форматов.

Михаил Ведерников, врио губернатора Псковской области
Уже в январе он подписал соглашение с Сергеем Степашиным, президентом РКС. Мобильные библиотеки – часть этого соглашения. Примечательно, что Российский книжный союз – некоммерческое партнерство, то есть на его деятельность не тратится ни копейки бюджетных рублей.

В начале 2018 года многие жители Пскова заметили в центре города социальную рекламу детского чтения. «Откройте мир волшебства вместе» - на большом плакате семья за книгой «Волшебник Изумрудного города». Перед началом нового учебного года другой баннер с тем же призывом к чтению появился на Октябрьском проспекте. В Российском книжном союзе «Псковской правде» рассказали, что используют для пропаганды чтения не только пространство областного центра, но и несут свои идеи в районы, задействованы учреждения культуры и образования.

В феврале девять школьников из Пскова и Великих Лук, Дедовичского, Локнянского Себежского, Пушкиногорского, Палкинского, Струго-Красненского районов получили годовые сертификаты на доступ к электронной библиотеке «ЛитРес: Школа». Везунчики – победители конкурса чтецов. Доступ школьников к художественной литературе — программным произведениям, литературе гражданско-патриотической направленности, современной литературе для внеклассного чтения — осуществляется через безопасную для школьника среду и на любых электронных устройствах. Здесь содержится более чем 6 тысяч книг.

Фото Дарья Хватковой

500 ПОДАРКОВ

В марте областная научная библиотека приняла в дар около 500 изданий: историческая литература, научные очерки, мемуары, художественная литература для детей и взрослых, энциклопедии, справочники. Книги поступили по сертификату от Российского книжного союза.

Замечательно, когда надежды совпадают с реалиями. Мы признательны Российскому книжному союзу и благодарны за подарок, который сегодня получили. Замечательные книги, это новые издания, для разной аудитории, для разных поколений, разной тематики. Для библиотеки каждая книга – подарок. Книги будут востребованы читателями.

Вера Павлова, генеральный директор библиотеки 
В апреле к традиционному книжному форуму «Русский запад», который состоялся в Пскове уже в пятнадцатый раз, присоединился РКС. Союз провел деловую программу «Развитие инфраструктуры чтения» для профессионального сообщества. Помимо официальных лиц в обсуждении приняли участие генеральный директор сети «Буквоед» Денис Котов, известные писатели Анна Матвеева - автор бестселлеров «Перевал Дятлова», «Завидное чувство Веры Стениной», «Девять девяностых», «Горожане», а также Алексей Хотылев - разработчик программ научных шоу и сотрудник кафедры геологического факультета МГУ, автор детской книги «Как устроена Земля?». Словом, проблемы и возможности развития инфраструктуры чтения в Псковской области рассмотрели со всех сторон.

Фото Дарья Хватковой
Обсуждение не осталось на уровне пустых разговоров. Мобильные библиотеки - один из значимых шагов, нацеленных на развитие инфраструктуры чтения в одном из самых читающих регионов страны. Такое звание Псковская область получила в 2016-м году.

- Это начало нашей большой совместной работы по развитию и сохранению, во-первых, отечественной литературы и, во-вторых, культуры чтения, - анонсировал Михаил Ведерников еще в январе. - Роль книги и роль чтения в жизни каждого человека сложно переоценить, и наша общая задача - сделать книги общедоступными для любой категории населения, особенно для нашей молодежи. У нас большие планы на ближайшее будущее. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура / Наследие
21 августа 15:03

Кладбище под асфальтом

Чем удивил археологов сезон-2018

Культура / Фестиваль
21 августа 12:04

Сладкий праздник

Псковичей в очередной раз накормили огромным медовиком

Культура / Театр
16 августа 09:34

Две премьеры

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина откроет новый сезон 6 сентября
  • Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
  • 22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
  • Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
  • Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
  • Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
  • За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
  • «Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
  • После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
  • Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

    • 21 августа

  • Очевидцы: в псковском «Акваполисе» из-за дождя пробило потолок
  • В Пскове утвердили эскиз ганзейского знака – Ганзейской ладьи
  • Михаил Ведерников: Олимпийских игр на Ганзе в Пскове не будет
  • Ольга Торбич: Мы хотим быть единым окном для бизнеса
  • Эльмира Ахмеева: Инвесторы хотят видеть стабильные правила ведения бизнеса в регионе
  • Хочу поблагодарить сотрудников аптеки на Октябрьском проспекте – Нина Ильина
  • Более 100 поправок к проекту о пенсионных изменениях поступило в Государственную думу
  • Нина Карпова: Желаю всему персоналу Псковской городской больницы здоровья. Так держать!
  • Дмитрий Макеев: За рубежом не знают наши товары, поэтому мы создали бренд Made in Russia
  • В Пскове открылась выездная сессия Петербургского международного экономического форума
  • К очередным этапам капитального ремонта готовится здание псковского ЗАГСа
  • Сократить стаж, который дает право на досрочную пенсию, предложила «Единая Россия»
  • «Единая Россия» предлагает отменить пенсионные льготы для депутатов
  • В Пскове и Великих Луках росгвардейцы задержали нарушителей закона и передали их полиции
  • Андрей Турчак: Позиция единороссов заключается в сохранении пенсионного обеспечения
  • Установлены личности островичей, отобравших у школьника телефон с наушниками
  • 25 августа в центре Острова впервые пройдут соревнования по автомногоборью5
  • После встречи Михаила Ведерникова с Владимиром Путиным Псковская область получит дополнительную помощь
  • В ЕР предложили ввести дополнительный отпуск для лиц предпенсионного возраста

    • 20 августа

  • Грозы и сильный ветер возможны завтра на территории Псковской области
  • 80 кубометров рыболовных сетей достанут из водоёмов Псковской области в этом году

    • Новости

    Общество / Здоровье
    Светлана Синцова 22 августа 10:27

    Острая боль

    Как попасть к детскому стоматологу

    Культура / Фестиваль
    17 августа 10:35

    10 фактов о Медовом фестивале

    Одуванчиковый мед, приболотная кухня, пчелкин улей и огромный медовик — что еще ждет гостей Медового фестиваля?

    Культура
    15 августа 09:26

    Балетное зазеркалье

    В Палкино появился настоящий балетный класс для детей и взрослых