Список на лето

Жители Псковской области получат бесплатный доступ к электронной библиотеке, в рамках стратегического партнёрства с Российским книжным союзом и Издательской группой «ЭКСМО-АСТ». Уже в самое ближайшее время будут определены места размещения специальных конструкций, предоставляющих такой доступ.
В первую очередь мы планируем разместить такие конструкции в общественных местах Псковской области, таких как парки, авто- и железнодорожные вокзалы. Конструкции будут оформлены изображениями книг, а доступ к литературе жители смогут получить непосредственно со своих мобильных устройств, переходя по ссылке или считывая QR-код.
Елена Гребенева, руководитель проектной деятельности комитета по региональному развитию Российского книжного союзаВ мобильной библиотеке как классическую литературу, так и произведения современных авторов, в бесплатном доступе более 500 книг.
Новшество затронет не только «столичные» Псков и Великие Луки, но и другие районы области. Дополнительно обсуждается возможность оснащения электронными библиотеками школ области.
Появление по всему региону мобильных библиотек – одно из направлений сотрудничества Псковской области и Российского книжного союза. Активное взаимодействие началось еще в ноябре прошлого года, спустя всего месяц после того, как область возглавил Михаил Ведерников.
Фото Дарья Хватковой
Культура чтения имеет важное значение не только для жителей Псковской области, но и страны в целом. Я вижу много позитивных точек роста: это и образование, и развитие интересных молодежных форматов.
Михаил Ведерников, врио губернатора Псковской областиУже в январе он подписал соглашение с Сергеем Степашиным, президентом РКС. Мобильные библиотеки – часть этого соглашения. Примечательно, что Российский книжный союз – некоммерческое партнерство, то есть на его деятельность не тратится ни копейки бюджетных рублей.
В начале 2018 года многие жители Пскова заметили в центре города социальную рекламу детского чтения. «Откройте мир волшебства вместе» - на большом плакате семья за книгой «Волшебник Изумрудного города». Перед началом нового учебного года другой баннер с тем же призывом к чтению появился на Октябрьском проспекте. В Российском книжном союзе «Псковской правде» рассказали, что используют для пропаганды чтения не только пространство областного центра, но и несут свои идеи в районы, задействованы учреждения культуры и образования.
В феврале девять школьников из Пскова и Великих Лук, Дедовичского, Локнянского Себежского, Пушкиногорского, Палкинского, Струго-Красненского районов получили годовые сертификаты на доступ к электронной библиотеке «ЛитРес: Школа». Везунчики – победители конкурса чтецов. Доступ школьников к художественной литературе — программным произведениям, литературе гражданско-патриотической направленности, современной литературе для внеклассного чтения — осуществляется через безопасную для школьника среду и на любых электронных устройствах. Здесь содержится более чем 6 тысяч книг.
В марте областная научная библиотека приняла в дар около 500 изданий: историческая литература, научные очерки, мемуары, художественная литература для детей и взрослых, энциклопедии, справочники. Книги поступили по сертификату от Российского книжного союза.
Фото Дарья Хватковой
Замечательно, когда надежды совпадают с реалиями. Мы признательны Российскому книжному союзу и благодарны за подарок, который сегодня получили. Замечательные книги, это новые издания, для разной аудитории, для разных поколений, разной тематики. Для библиотеки каждая книга – подарок. Книги будут востребованы читателями.
Вера Павлова, генеральный директор библиотеки В апреле к традиционному книжному форуму «Русский запад», который состоялся в Пскове уже в пятнадцатый раз, присоединился РКС. Союз провел деловую программу «Развитие инфраструктуры чтения» для профессионального сообщества. Помимо официальных лиц в обсуждении приняли участие генеральный директор сети «Буквоед» Денис Котов, известные писатели Анна Матвеева - автор бестселлеров «Перевал Дятлова», «Завидное чувство Веры Стениной», «Девять девяностых», «Горожане», а также Алексей Хотылев - разработчик программ научных шоу и сотрудник кафедры геологического факультета МГУ, автор детской книги «Как устроена Земля?». Словом, проблемы и возможности развития инфраструктуры чтения в Псковской области рассмотрели со всех сторон. Обсуждение не осталось на уровне пустых разговоров. Мобильные библиотеки - один из значимых шагов, нацеленных на развитие инфраструктуры чтения в одном из самых читающих регионов страны. Такое звание Псковская область получила в 2016-м году.
Фото Дарья Хватковой
- Это начало нашей большой совместной работы по развитию и сохранению, во-первых, отечественной литературы и, во-вторых, культуры чтения, - анонсировал Михаил Ведерников еще в январе. - Роль книги и роль чтения в жизни каждого человека сложно переоценить, и наша общая задача - сделать книги общедоступными для любой категории населения, особенно для нашей молодежи. У нас большие планы на ближайшее будущее.