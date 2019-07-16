Вровень с Вавилоном

Псковичи с триумфом вернулись из Баку и рассказали о царившей там атмосфере во время эпохального для нашего города события. «Эмоциональным шоком» назвала первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова включение в Список ЮНЕСКО псковских памятников именно 7 июля — в День всех псковских святых.

Мне повезло по поручению губернатора Михаила Ведерникова войти в состав делегации Псковской области. До поездки мы были уверены в положительном решении. Но там увидели, что могут быть неожиданные заключения. До конца мы ждали результат и не были на 100 % уверены, каким он будет. Несколько дней мы находились в Баку, никто точно не знал, в какой день будет заслушана наша номинация. Эмоциональным шоком для нас стало, когда посмотрели на дату — 7 июля, День всех псковских святых. Все связано. На этой Сессии в Список вошел Вавилон, вот на какой уровень мы встали.

Вера Емельянова,

первый вице-губернатор Псковской области

Документы по псковской номинации заняли 6 томов весом в 7 килограммов. Одной из тех, кто переводил эти тома, стала переводчик-экскурсовод Анна Богданова. — Атмосфера была благожелательной, — сообщила она. — Мы ожидали, что после представления нашей номинации выскажутся две-три страны, по другим досье так и было. Мы были очень удивлены, когда услышали представителей девяти стран. В поддержку Пскова высказались представители Китая, Норвегии, Бразилии, Азербайджана, Зимбабве, Венгрии, Кыргызстана, Боснии, Испании. Решение о включении в Список принимает 21 член Комитета всемирного наследия. Решение по Пскову было принято единогласно. Правда, номинация несколько усохла и получила другое название.

МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ

В ЮНЕСКО мы вошли с «Храмами псковской архитектурной школы» ( смотреть список и фотографии ). А первоначально в заявке были также Приказные и Поганкины палаты, Гремячая и Покровская башни, Троицкий собор. Оценку номинации проводил комитет ИКОМОС — Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест.

Они выявили, что эти десять церквей максимально отвечают требованиям уникальности, по которым объекты включают в Список. Эти памятники являлись истоком псковской архитектурной школы. Они значимы не только для Пскова, как, например, Троицкий собор, но ценны и для всего мира. Наталья Тихомирова, председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области

Комиссия ИКОМОС ставит довольно жесткие условия. Сперва номинация охватывала все образцы средневековой школы архитектуры. В процессе выявили, что эти десять объектов являются центральным ядром псковской средневековой школы архитектуры.

Ирина Голубева, заместитель председателя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры

— Мы смогли доказать, — сказала Анна Богданова, — что псковская архитектура имела значение не только для нашего региона. Она представлена храмом Ризоположения и Благовещенским собором в Московском Кремле, Духовской церковью в Троице-Сергиевой лавре, соборами в Казанском кремле и в Свияжске. Все эти объекты давно в списке ЮНЕСКО, а там участвовала рука псковского мастера. Можем также говорить о том, что конец XIX — начало XX века стало временем возвращения к истокам, временем поиска русскости. Псковские черты имеет храм в Абрамцево, который был построен Поленовым и Васнецовым. Помним творения архитектора Щусева, который ориентировался на псковские храмы. После революции приостановилось церковное строительство в России, но русские люди, оседая в разных странах, хотели сохранить кусочек России для себя. На всех континентах существует множество храмов в псковском стиле. Псковская архитектура получила и получает признание не только в России, но и в мире.

ВСЕМИРНАЯ РЕКЛАМА

— Мы должны подчеркнуть активную позицию церкви и владыки Тихона. Благодарим и общественные организации, без которых это было бы невозможно. Все сошлось в нужное время в нужном месте. Сейчас эмоции переживем, а потом начнутся реальные будни и колоссальная ответственность, — вернула всех к реальной жизни Вера Емельянова. — ЮНЕСКО готовит управленческий план, мы его получим и начнем по нему работать. Также губернатором подготовлено обращение к министру культуры на выделение дополнительных средств. Большой ответственностью, дающей большие возможности, назвал включение 10 псковских церквей в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Владимир Аристархов, директор Российского научно-исследовательского института культуры и природного наследия имени Д. С. Лихачёва. Именно эта организация помогала дорабатывать псковскую номинацию на последнем этапе.

Мы памятники сохраняем не для ЮНЕСКО, а для себя и наших детей.

Владимир Аристархов, директор Российского научно-исследовательского института культуры и природного наследия имени Д. С. Лихачёва

Он отметил, что регламентные документы ЮНЕСКО, отчеты о состоянии памятников невозможно составить, не имея консенсуса между властью, органами охраны памятников, общественностью, гражданами и бизнес-сообществом. — Рамка работы с ЮНЕСКО предполагает, что консенсус направлен на сохранение этих объектов, — привел Владимир Аристархов один из аргументов в пользу включения псковских памятников в Список всемирного наследия. — Также предстоит создание буферной зоны, уточнение границ, недопущение незаконной застройки — эти меры были и до того, а теперь любые попытки нарушения закона встретят более сильный отпор. Еще одно преимущество связано с выделением финансирования. Теперь у Псковской области появилась возможность обращения к президенту с просьбой о комплексном подходе, о включение в нацпроект «Культура». Сохранность псковских памятников может стать темой для обсуждения на совете по культуре при президенте, причем не только 10 памятников, включенных в Список, но и остальных 4 тысяч, которыми насыщена Псковская область. Также псковские ученые получат доступ к методикам ЮНЕСКО и сами смогут поделиться со специалистами всего мира собственным уникальным опытом сохранения культурного наследия. И, наконец, туризм. Владимир Аристархов привел пример Древнего Болгара (Булгара) в Татарстане, включенного в Список в 2014 году. Ежегодный поток туристов к этому объекту возрос с 40 тысяч до 400 тысяч человек. — Включение в Список — это могучее средство рекламы туризма на мировом уровне, — выразил уверенность Владимир Аристархов. — Это живые деньги.

ТРУДНАЯ ДОРОГА

Псковская номинация стала тридцатой от России, включенной в Список. Больше, чем у нас, памятников, признанных универсальной ценностью для всего человечества, в Италии и Китае (по 55), Испании (48), Германии (46), Франции (45), Индии (38), Мексике (35), Великобритании (32). — Уверен, что в Псковской области есть еще много объектов, которые тоже интересны и не менее достойны внесения в этот Список. Все это работа, ее результат зависит от активной позиции местных властей, — говорит Владимир Аристархов. — Мы будем эту работу продолжать, двигаться к увеличению списка, — заверила Вера Емельянова. — Мы должны памятникам уделить внимание и представить наши объекты всему миру. Мы этот путь начали, не скрываем, что он трудный, но мы продолжим по нему идти. Ирина Голубева предположила, что следующим объектом от псковской области может стать Изборск. — Он полностью готов по критериям ЮНЕСКО, — уверена Ирина Голубева. — Надо делать документы.

КОНКРЕТНО Какие 10 псковских храмов вошли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО: 1. Собор Иоанна Предтечи бывшего Ивановского монастыря 2. Преображенский собор Спасо-Мирожского монастыря 3. Собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря 4. Церковь Михаила Архангела с колокольней 5. Церковь Покрова от Пролома 6. Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда 7. Церковь Георгия со Взвоза 8. Церковь Богоявления со звонницей 9. Церковь Николы с Усохи 10. Церковь Василия на Горке

НА ЧУЖОМ ОПЫТЕ

«Псковская правда» решила выяснить у опытных участников Списка, как им живется с таким грузом ответственности и чего теперь ожидать Пскову. Звоним соседям в Карелию, «Кижский погост» включили в Список еще в 1990 году, в первый же год, когда российские памятники стали приниматься. В «Кижах» выразили искреннюю радость по поводу произошедшего в Пскове, сообщили, что следили за новостями и уже в курсе произошедшего.

В первую очередь включение в Список всемирного наследия сулит не выгоды, а огромную ответственность. Вы теперь будете обязаны сохранять памятники, которые важны не только для псковитян, не только для России, но «представляют всеобщую ценность для настоящих и будущих поколений всего человечества». Так говорится в Руководстве по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия. Ольга Титова, руководитель службы управления и развития объекта всемирного наследия музея-заповедника «Кижи»

Это означает, что все работы на самих памятниках, а также в их буферной зоне, будут контролироваться ЮНЕСКО. Это касается как реставрационных работ, так и любых проектов по развитию территории. — Но одновременно у вас будет возможность привлекать к обсуждению планируемых работ лучших экспертов со всего мира. Поверьте, эта работа будет очень и очень сложной, но необходимой для ваших памятников, — заверила Ольга Титова. — Из выгод я бы все же назвала даже не более высокую туристическую привлекательность — именно об этом, наверно, думает в первую очередь большинство, но более высокий уровень защищенности ваших объектов.