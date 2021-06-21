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Культура

Крест и любовь

Петербургский художник передал в дар псковскому музею свою коллекцию

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Светлана Синцова
21 июня 2021 года, 17:00
Фото: Андрей Степанов
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Выставка православных крестов «Живая традиция» открылась в палатах Постникова в Пскове. Часть экспозиции — это ювелирные изделия, переданные в дар музею петербургским художником Юрием Федоровым. «Псковская правда» побывала на открытии выставки.

Дар музею

- Юрий Федоров — известный мастер. Последний раз он был у нас в гостях в 2012 году и сделал нам очень грандиозный подарок - 32 творения, которые он делает своими руками и сердцем. В этот раз он тоже привез подарки для музея. Мы благодарны и горды этим, - отметил, открывая экспозицию директор структурного подразделения «Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» Сергей Сарченков.

Крест и любовь
Коллекция ювелирных изделий - подарок псковскому музею
Фото Андрея Степанова

В свою очередь Юрий Федоров отметил, что для него счастье, когда его произведения вызывают сердечный отклик. По словам художника, его работы есть в Русском музее и музее этнографии в Петербурге, но самая большая коллекция крестов — в псковском музее.

- Я 43 года занимаюсь именно церковным искусством. Еще с советских времен. Семь лет выполнял заказы Антония Мельникова, митрополита Ленинградского и Новгородского. Благодаря ему я сумел вырасти. Изготовление подобных вещей невозможно без глубокого изучения истории и иконографии креста, чему я тоже посвятил свою жизнь, - рассказал Юрий Федоров.

У художника есть ряд научных статей в археологических сборниках. Кроме того, каждое изделие сопровождается статьей, которая содержит исторический и богословский экскурс.

- Я обращаюсь к разным историческим периодам, когда в церкви был наибольший духовный подъем. Именно тогда рождались очень интересные, содержательные и богословски точные вещи. Мне всегда было обидно, что когда началась перестройка и церковь вышла из тени, начали обращаться к образцам начала XX века, когда состояние церкви было таково, что все закончилось революцией. А многовековые сокровища совершенно неизвестны. И моим желанием было — возродить их для людей.

Находки археологов

Помимо коллекции крестов художника-ювелира Юрия Федорова на экспозиции представлены предметы из фондов музея — это кресты, бытовавшие в Пскове с XI до XVIII века.

Крест и любовь
Наперсные кресты из фондов музея пополнили экспозицию
Фото Андрея Степанова

- Здесь много наперсных крестов из монастырей: замечательные резные кресты из Троицко-Сергиевой лавры, крест с мощами из Киево-Печерской лавры. Очень часто такие кресты-мощевики были паломническими реликвиями, - пояснила хранитель фондов драгоценных металлов и драгоценных камней Псковского музея-заповедника Ирина Галицкая.

В другой витрине — находки, обнаруженные в ходе археологических раскопок. Один из крестов — модное украшение пушкинского времени.

- Это ювелирное изделие, но оно не лишено символики, потому что при его изготовлении использованы красные гранаты и жемчуг. Эти камни обладают символикой цвета, а жемчуг еще и образ слез Богородицы.

«Метод Франкенштейна»

Не менее интересны и современные кресты от Юрия Федорова. По словам Ирины Галицкой, эти вещи прекрасны деталями.

- Тщательная проработка каждого образа создает красоту, ценность этих вещей. Они не только произведения искусства, но настоящие драгоценные предметы, которые нужно носить с благоговением, - отметила она.

Поскольку у многих крестов одна сторона является продолжением другой, а правила музея не позволяют трогать экспонаты руками, в помещении установлен экран, на котором можно в подробностях рассмотреть каждое изделие.

Крест и любовь
Кресты от Юрия Федорова - это древние формы, переведенные на современный язык
Фото Андрея Степанова

По словам художника, в своих работах он использует разные периоды, стили, сюжеты, формы — те, которые существовали в древности, но переводит их на современный язык.

- Важно не разрушать сакральные формы, что я сейчас с болью вижу в массовом производстве. Сегодня все производство компьютеризировано, информации много, и когда люди не обладают должными знаниями, они заимствуют форму от одного креста, содержание — от другого… Я называю это «методом Франкенштейна». Получаются произведения, которые причиняют боль. Я стараюсь бережно относиться к сакральной форме, но в то же время мои кресты — это не реплики старых, а современные работы, - отметил Юрий Федоров.

Крест и любовь
Экспонатами этой выставки можно долго любоваться
Фото Андрея Степанова

Но самое главное, по словам Ирины Галицкой, все эти творения выполнены с любовью.

Сотрудник музея напомнила цитату Иоанна Кронштадтского: «Где крест, там и любовь»

- Эти слова в полной мере выражают отношение Юрия Анатольевича к своей работе и к людям, которые интересуются его работой, - сказала она.

- Это совершенно обычная вещь: нельзя делать то, что ты не любишь. Если человек делает то, что он любит, все, что он делает, освящается и присутствия Бога в этом мире становится больше. Господь проникает в наш мир только через наше открытое сердце, - напомнил художник. 

ПОДРОБНОСТИ

Выставка «Живая традиция» работает ежедневно, кроме вторника, с 11:00 до 18:00 по адресу: ул. Олега Кошевого, 2. Двор Постникова.

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