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Культура

Пушкин и сено

Новый худрук и новый концепт, новые имена и лица

Текст:
Алёна Комарова
5 июня 2018 года, 10:44
Фото: Андрей Степанов
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Перед началом официальной церемонии открытия 52-го Пушкинского праздника поэзии все гости: творческие коллективы, исполнители, актеры, музыканты, школьники и спортсмены — прошли по центральной площадке ярким парадом. Возглавили шествие сам Пушкин и худрук праздника Гедиминас Таранда, которые проследовали на повозке, запряженной русским тяжеловозом.

ПОЭТИЧЕСКАЯ СЦЕНА

В Михайловском известные и молодые поэты и артисты выступали сразу на двух сценах. Одну — «Скворечник» — отдали молодым творцам для исполнения собственных стихов и песен. Стихи читали звезды кино: Иван Дубровский, Евгений Кулик, Макар Запорожский из сериала «Молодежка», Валерия Федорович из сериала «Кухня». Играли барабанщики «НайтБит», «ОТТА оркестр», группа «Трипинадва», молодые поэты Антон Шанихин, Тимур Леонидович.

На главной сцене выступали поэты из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии и других регионов.

Читал стихи поэт, член Союза писателей России Василий Попов.

— Очень серьезный поэт, автор уже пяти поэтических сборников, лауреат Бунинской премии по литературе и многих других, — рассказал псковский поэт Игорь Смолькин (Изборцев), который обычно курирует поэтическую часть праздника поэзии.

Читал свои стихи Александр Дашко из Ульяновска.

— У него оригинальные, самобытные стихи. Обычно молодые кого-то из поэтов повторяют, этот творец самодостаточен, — отметил Игорь Смолькин.

Приехала на пушкинскую землю со своим творчеством Ксения Аксенова из Липецка.

— Она имеет свой голос, отличный от остальных, — считает псковский поэт. — Здорово поет песни собственного сочинения.

— Очень было волнительно, на сцене до меня выступал Имперский балет, известные поэты, артисты, — поделилась впечатлениями финалистка радиоконкурса «В риFMу» ГТРК «Псков», молодая поэтесса Диана Константинова. — Когда я вышла на сцену и прочитала свои стихи, зрители и уже состоявшиеся поэты меня приняли хорошо. Очень рада, что имела возможность в пушкинских местах поделиться своим поэтическим творчеством. Слушала поэтов из других регионов, несмотря на очень насыщенную программу, удалось поговорить с поэтессами из Петербурга и Карелии, они дали хорошие советы по творчеству. Такие встречи очень стимулируют и вдохновляют. Хочется писать и дальше, расти, потому что услышала важные для меня слова, получила новые векторы роста. Думаю, что надо продолжать писать стихи, надо работать и развиваться.

НАПОИТЬ И ПОГАСИТЬ

Как и положено в радушном доме, дорогих гостей встречали чаем из самовара, да самовара не простого, а гигантского, занесенного в книгу рекордов Гиннесса. Приехал он к нам из Москвы, хоть и называется «Ярославль». Как рассказал его владелец, высота пузатого 2 метра 1 сантиметр, вес почти 300 килограммов. Как в печь, вниз закладываешь дрова — и через час пей чай. Напоить горячим можно 2 тысячи человек — 300 литров воды вмещает самоварище.

Чтобы погрузить гостей Михайловского в атмосферу пушкинского времени, организаторы построили деревню Зуёво, это историческое название сельца Михайловского.

— Смотри, какие они большие! — кричат друг другу девчонки–подростки.

Ох, не видели современные дети настоящих больших коров. Много чего не видели в сумасшедшей городской жизни, поэтому загон с молодыми черно-белыми телочками, барашками, невозможно милыми черными поросятами и двумя серьезными гусями был столь популярен.

Никто не упустил возможность залезть на сеновал в избу, которую построили рядом. По словам Гедиминаса Таранды, отзывчивый псковский предприниматель привез несколько срубов, чтобы организовать деревню, а детали и реквизит пушкинской эпохи привезла киностудия «Ленфильм». Предметы сельского быта неизменно привлекали внимание. Горожане все трогали, гладили, нюхали и примеряли на себя. Рядом играли в «Дударя», пели народные песни, показывали старинные смотрины, «заламывали» березоньку.

В деревне XIX века разместилась почта Российской империи, где гусиным пером можно было вывести послание близким и отправить его вполне современной «Почтой России». Каждый год она выпускает специальный штемпель с символикой праздника. В церемонии спецгашения на главной сцене приняли участие врио губернатора Михаил Ведерников, митрополит Тихон (Шевкунов), Гедиминас Таранда, директор Пушкинского музея-заповедника Георгий Василевич, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин, Ольга Котляр — главный редактор издательства «Просвещение», оно входит в одноименную группу компаний, которая выступила генеральным партнером праздника. В числе гостей, заверивших своими подписями почтовые конверты, был и художественный руководитель белорусского ансамбля «Сябры», выступлением которого на плавучей сцене в Бугрово завершился праздничный день.

Пока одни сливались с землей под стогом сена, другие выстаивали огромные очереди, чтобы воспарить на круговых качелях.
Фото Дарьи Хватковой

Больше фотографий с 52-го Пушкинского праздника поэзии ищите в разделе «Медиа» на нашем сайте.


ИСТОРИЧЕСКИЙ АДРЕНАЛИН

Деревянные круговые качели и качели-лодочки — реконструкция русских качелей XIX века — хит Михайловской поляны. Еще издалека можно было слышать визг отважных гостей праздника, решивших на себе испытать старинный русский аттракцион. Очередь из нескольких десятков людей самых разных возрастов под солнцем стояла в течение всего дня.

Такое развлечение вместе с самоваром и реконструкцией деревни на празднике поэзии в Пушкиногорье появилось впервые. Так же, как и лабиринт из сена.

— Ищи вход, ищи вход, — гонит мужик с дубинкой визжащих малышей. — Вот тебе, вот тебе!

Рядом пять стогов сена. Уставшие от городской пыли и бензиновых паров гости праздника наслаждались душистым сеном. Запах нынешнего Пушкинского праздника поэзии — запах сена.

— Что же я так раньше не сделал, — восклицает парень, плюхаясь в стог сена. — Запах нереальный просто! Надо домой сена привезти и спать в нем.

Сена на поляне в Михайловском было много. С этим организаторы угадали.

— Захотелось сделать так, чтобы жители Пскова и области поверили, что это их фестиваль. Не москвичи и петербуржцы приехали его делать. Это фестиваль каждого человека, который живет в Псковской области. Праздник это не концерт с известными людьми, а возможность общения друг с другом, возможность приехать на фестиваль с семьей, с детьми, — перед праздником делился в пресс-центре «Псковской правды» Гедиминас Таранда.

С этой точки зрения, 52-й Пушкинский праздник поэзии удался на 100 %. 

КСТАТИ

Студенты приглашали попытать счастья в карточной игре «Фараон» из «Пиковой дамы». Игра простая и недолгая, исход зависит от выбранной в начале игры карты. Правда, многие были уверены, что устроители игры непременно должны жульничать.

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