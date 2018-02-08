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Культура

Блины и чучело

Псков погрузится в атмосферу масленичных гуляний 18 февраля

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Наталья Баранова
8 февраля 2018 года, 10:50
Фото: Андрей Степанов
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О секретах предстоящего действа рассказали его организаторы в пресс-центре «Псковской правды».

На празднике обещают все традиционные масленичные забавы – перетягивание каната, детские ручные аттракционы, мешочные бои и, конечно, кульминацией станет сжигание чучела. Костер разгорится на Октябрьской площади в 15.00.

В этом году мы пошли навстречу настоятельным просьбам МЧС и не будем делать его очень большим. Нам все время пеняют, что мы нарушаем правила противопожарной безопасности.

Юрий Мартынов, председатель комитета по культуре Пскова

Народные гуляния пройдут на Октябрьской площади и в Детском парке.

Организаторы обещают устроить три сценические площадки: у центральной аптеки, на улице Советской и у банка ВТБ-24.

Также не обойдется без уже привычной на псковской Масленице благотворительной акции продажи только что испеченных блинов. В ней уже пообещали принять участие глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Александр Братчиков. Возможно, придут и другие вип-персоны.

Еще одна благотворительная лотерея пройдет в пользу питомцев зоозащитной организации «Шанс».

Гостей праздника приглашают принять участие в масленичных поездах. Желающим раздадут кукол-маслен. Уже приготовили 2 тысячи куколок. Кому не жалко, можно бросить в костер, чтобы, по поверьям, избавиться от всего плохого.

Мы только приветствуем, если горожане будут выкрикивать масленичные заклички.

Елена Волкова, художественный руководитель Городского культурного центра

17 и 18 февраля в Пскове будет работать продовольственно-ремесленная ярмарка, уже заявились более сотни участников. На ярмарке можно будет поесть блинов с разными начинками – от моченой брусники до икры. Новгородцы обещают привезти кухню 15 века. Ее основу составляют блюда из мяса диких животных.

Без традиционного шашлыка псковичей тоже не оставят.

По словам директора муниципального предприятия «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» Валерия Тюменцева, на каждом празднике горожане непременно хотят есть шашлык.

ВАЖНО

18 февраля в Пскове с 7 до 19 часов перекроют движение по октябрьскому проспекту до улицы Некрасова, частично по улице Советской и площади Ленина.

Масленица в Изборске пройдет 17 февраля. Праздничная программа начнется в 13 часов и продлится до 17 часов. В нескучном садике гостей праздника ждут игры и забавы. В Доме купца Шведова можно будет попробовать традиционную кухню народа сето.

Без подарка никто не уйдет, каждый билет в музей будет призом в беспроигрышной лотерее «Масленичная везуха».

Наталья Дубровская, директор изборского музея-заповедника

Студенты ПсковГУ подготовили квест-приключение для молодёжи, который стартует в доме купца Анисимова. Призы тоже обещают достойные.

СПРАВКА

Об условиях участия в ярмарке можно узнать по телефону 29-02-11.

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