Блины и чучело

На празднике обещают все традиционные масленичные забавы – перетягивание каната, детские ручные аттракционы, мешочные бои и, конечно, кульминацией станет сжигание чучела. Костер разгорится на Октябрьской площади в 15.00.

О секретах предстоящего действа рассказали его организаторы в пресс-центре «Псковской правды».

В этом году мы пошли навстречу настоятельным просьбам МЧС и не будем делать его очень большим. Нам все время пеняют, что мы нарушаем правила противопожарной безопасности.

Народные гуляния пройдут на Октябрьской площади и в Детском парке.

Организаторы обещают устроить три сценические площадки: у центральной аптеки, на улице Советской и у банка ВТБ-24.

Также не обойдется без уже привычной на псковской Масленице благотворительной акции продажи только что испеченных блинов. В ней уже пообещали принять участие глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Александр Братчиков. Возможно, придут и другие вип-персоны.

Еще одна благотворительная лотерея пройдет в пользу питомцев зоозащитной организации «Шанс».

Гостей праздника приглашают принять участие в масленичных поездах. Желающим раздадут кукол-маслен. Уже приготовили 2 тысячи куколок. Кому не жалко, можно бросить в костер, чтобы, по поверьям, избавиться от всего плохого.