Весело и вкусно будет на Масленице в Изборске (ПРОГРАММА)

Мешок муки станет главным призом беспроигрышной лотереи, которую разыграют в государственном историко-архитектурноми природно-ландшафтном музее заповеднике «Изборск» на Масленичных гуляниях 17 февраля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
13.00-15.00 «Нескучный садик»:
- «Хороша Масленица в Изборске!»
Праздничные гуляния, игры, забавы, хороводы для детей и взрослых.
Розыгрыш главного приза праздника — мешка муки!
Дом купца Шведова, музейный квартал:
- «Сидит на печи Емеля — в доме маслена неделя!»
Фольклорные игры с ансамблем «Очелье», угощения народа сето, масленичные сувениры своими руками.
- «Счастливый блин»
Конкурс для любителей изборских блинов.
Дом купца Анисимова:
- «Масленая везуха»
Призы для посетителей музейных экспозиций
Музейный квартал:
«Масленица-Объедуха!»
Масленичные угощения от новгородского кафе «Варенье».
13.00, Дом купца Анисимова, Изборская крепость:
«Ключ к Изборску» - Исторический квест.
14.00, Дом купца Белянина:
«Прошедших дней очарованье» - Русские романсы в исполнении преподавателей и студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.
15.30, Дом купца Белянина:
«Предложение» - Спектакль по пьесе А. Чехова Открытого студенческого театра Псковского государственного университета «Ахтеатр».