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Культура

Весело и вкусно будет на Масленице в Изборске (ПРОГРАММА)

8 февраля 2018 года, 09:31

Мешок муки станет главным призом беспроигрышной лотереи, которую разыграют в государственном историко-архитектурноми природно-ландшафтном музее заповеднике «Изборск» на Масленичных гуляниях 17 февраля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

13.00-15.00 «Нескучный садик»:

- «Хороша Масленица в Изборске!»

Праздничные гуляния, игры, забавы, хороводы для детей и взрослых.

Розыгрыш главного приза праздника — мешка муки!


Дом купца Шведова, музейный квартал:

- «Сидит на печи Емеля — в доме маслена неделя!»

Фольклорные игры с ансамблем «Очелье», угощения народа сето, масленичные сувениры своими руками.

- «Счастливый блин»

Конкурс для любителей изборских блинов.


Дом купца Анисимова:

- «Масленая везуха»

Призы для посетителей музейных экспозиций


Музейный квартал:

«Масленица-Объедуха!»

Масленичные угощения от новгородского кафе «Варенье».


13.00, Дом купца Анисимова, Изборская крепость:

«Ключ к Изборску» - Исторический квест.


14.00, Дом купца Белянина:

«Прошедших дней очарованье» - Русские романсы в исполнении преподавателей и студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.


15.30, Дом купца Белянина:

«Предложение» - Спектакль по пьесе А. Чехова Открытого студенческого театра Псковского государственного университета «Ахтеатр».

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