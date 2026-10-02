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Политика / Власть

Александр Котов станет уполномоченным при губернаторе по связям с Заксобранием и муниципалитетами

2 октября 2026 года, 09:19

Александр Котов, возглавлявший Псковское областное Собрание депутатов трех созывов, будет назначен уполномоченным при губернаторе по взаимодействию с Законодательным Собранием Псковской области и представительными органами муниципалитетов. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ. Он уже подписал постановление о создании этого института.

Александр Котов станет уполномоченным при губернаторе по связям с Заксобранием и муниципалитетами

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

Новая должность предполагает представление интересов губернатора и правительства Псковской области в региональном Законодательном Собрании и собраниях муниципальных округов. В том числе Уполномоченный будет участвовать в заседаниях и доносить согласованную позицию исполнительной власти региона.

Михаил Ведерников отметил, что его с Александром Котовым связывают годы совместной работы. По его словам, экс-спикера парламента хорошо знают и уважают депутаты всех уровней, главы округов, общественники и жители области.

«Уверен, Александр Алексеевич эффективно выстроит работу нового института, обеспечит чёткую координацию между исполнительной и представительной властью, что будет способствовать более оперативному принятию важных для региона решений», – подчеркнул губернатор Псковской области.

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