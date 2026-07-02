Инициативы псковских родительских сообществ победили в конкурсе «Знания»

Пять проектов Псковской области победили в третьем сезоне конкурса инициатив родительских сообществ, который проводится Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Денежные премии на реализацию задуманного получат 395 родительских комитетов образовательных организаций из 71 субъекта России. В список в том числе вошли и проекты от представителей Псковской области.

От региона на конкурс поступило 34 заявки, 28 допустили к экспертной оценке. Победителями стали пять проектов. На их реализацию из федерального бюджета выделят в общем счете почти шесть миллионов рублей.

Деньги получат школа №1 Порхова с проектом «Оборудование единой военно-спортивной полосы препятствий» и Естественно-математический лицей №20 Пскова с проектом «Энергия поколений: инженерная лаборатория».

В то же время в детском саду компенсирующего вида №32 «Чебурашка» реализуют проект «Семейное путешествие с Барсиком сквозь историю Пскова», в детском саду комбинированного типа №54 «Колобок» – «Семейный клуб «7Я в деле»», а в детском саду комбинированного типа №29 – проект «Любятовфест – краеведческий семейный фестиваль»