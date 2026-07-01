Как самозанятому рассчитать свой больничный, рассказали псковичам

Теперь у самозанятых появилась возможность уйти на больничный. Государство впервые вводит для этой категории добровольное социальное страхование.

Закон предлагает два варианта страховой суммы, от которой рассчитывается размер больничного: 35 или 50 тысяч рублей за полный месяц нетрудоспособности.

Специалисты регионального отделения Социального Фонда отметили, что размер среднего заработка для самозанятых зависит от длины периода уплаты взносов: при стаже уплаты от полугода до 12 месяцев учитывается 70% выбранной страховой суммы, при 12 и более месяцах — 100%.

Кроме того, учитывается общий страховой стаж. При стаже до 5 лет самозанятый получит 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, от 8 лет и более — 100%.

Пример для наглядности. Если самозанятый выбрал страховую сумму в размере 50 тыс. рублей и платит взносы восемь месяцев, а его страховой стаж — 6 лет, то проболев в сентябре 10 дней в среднем в день он получит порядка 1 166,67 рубля (70% от 50 000 рублей, деленное на 30 дней). С учетом стажа в 6 лет (80%) дневное пособие будет равно 933,33 рубля. В результате за 10 дней болезни он получит около 9 333 рублей.

Перечень страховых случаев для самозанятых в том числе включает уход за ребенком, карантин, протезирование в стационаре и долечивание в санатории, но не распространяется на «декретные» и пособия по уходу за ребенком.

Подробности читайте в материале «АиФ-Псков»: Болеть нельзя работать. Что даст самозанятым новый эксперимент.