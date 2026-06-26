Легкие деньги в работе «закладчиками» ищут псковские подростки. Об этом в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сообщила заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Гайдук.

По её словам, сейчас молодежь даже не нужно уговаривать стать распространителями запрещенных веществ. «Они сами ищут такую «подработку», потому что кто-то где-то им сказал, что так можно заработать до 500 тысяч рублей в месяц», – отметила эксперт.

Ирина Гайдук подчеркнула, что подросткам кажется, что это все легко и просто. Молодые люди, в частности, считают, что уголовная ответственность их не настигнет.

«Наркоманами становятся дети не только из неблагополучных семей, но и просто стеснительные ребята с проблемами в общении со сверстниками, те, кто не могут сказать нет», – заключила специалист Центра общественного здоровья.