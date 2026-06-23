Каждый третий исследованный в Псковской инфекционной больнице клещ являлся переносчиком инфекции, сообщили «Псковской правде» в медучреждении.

С начала года в лабораториях Псковской областной инфекционной клинической больницы исследовали 855 клещей. На прошлой же неделе, с 15 по 21 июня, 115.

В Пскове лаборанты исследовали 85 клещей, из которых у 24 выявили иксодовый клещевой боррелиоз, у четырех – гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Оставшиеся 30 клещей исследовали в Великих Луках: у десяти клещевой боррелиоз.

Согласно статистике медицинского учреждения за текущий год, средний уровень зараженности паразитов клещевыми инфекциями составляет 32%.

По сравнению с предыдущим значением данный показатель увеличился на 0,2%.

Пораженность клещей, исследованных в лабораториях больницы, за недельный период достигла 33%. Рост по сравнению с предыдущей неделей составил 3,2%. Переносчиком инфекции являлся каждый третий исследованный клещ. Большую долю – 21,9% – по-прежнему составила пораженность клещей иксодовым клещевым боррелиозом.

Согласно же данным Управления Роспотребнадзора по Псковской области, с начала сезона в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 1 112 человек, в том числе 303 ребенка. Паукообразные чаще всего нападали на участках по месту жительства в сельских поселениях, а также в лесу и в дачных товариществах.