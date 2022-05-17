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Политика

В Пскове конкурс на внутрипартийном голосовании «Единой России» составляет шесть человек на место

17 мая 2022 года, 17:53

В Псковской области конкуренция кандидатов на внутрипартийном предварительном голосовании «Единой России» является высокой и есть в большинстве муниципалитетов, в которых пройдут выборы. Об этом заявил руководитель исполкома регионального отделения партии Максим Адамчук в интервью телеканалу «Первый Псковский».

«У нас очень высокая внутрипартийная конкуренция. В Пскове – шесть человек на место, в Великих Луках – четыре. Во всех муниципалитетах, где проводятся внутрипартийное предварительное голосование, оно проходит на конкретной основе. То же самое в районах, где нам предстоит определить партийного кандидата на пост главы муниципалитета», – рассказал он и добавил, что 53% от заявившихся на праймериз участников являются женщинами.

13 мая в Псковской области завершился этап выдвижения кандидатов для участия во внутрипартийном голосовании «Единой России». Голосование начнется 23 мая.

Граждане смогут проголосовать за участников можно будет в том числе в электронном виде через портал pg.er.ru.

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