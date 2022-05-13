Александр Козловский выразил поддержку Наталье Юрченко на ближайшем внутрипартийном голосовании

На ближайшем внутрипартийном голосовании депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский выразил поддержку директору ГТРК «Псков» Наталье Юрченко. Об этом он сообщил в эфире ПАИ-Live.

Александр Козловский выразил уверенность, что по итогам внутрипартийного голосования Наталья Юрченко станет кандидатом в депутаты Псковской городской Думы. Он подчеркнул, что директор ГТРК «Псков» обладает активной жизненной позицией и возможной поддержкой жителей. Кроме того, у Натальи Юрченко есть свое мнение и предложения по решению тех или иных проблем.

«Когда человек медийный, грамотный, с гражданской позицией, то к такому человеку обращаются – с предложением пойти в политику. Когда есть такое совпадение и, самое главное, готовность поучаствовать, поработать, тогда и принимается такое решение», – подчеркнул депутат Государственной Думы РФ.

Александр Козловский подчеркнул, что рад, что Наталья Юрченко принимает участие в праймериз. «Я уверен, что она дальше пройдет и будет кандидатом», – заявил он.