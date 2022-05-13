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Политика / Выборы

Александр Козловский выразил поддержку Наталье Юрченко на ближайшем внутрипартийном голосовании

13 мая 2022 года, 17:50

На ближайшем внутрипартийном голосовании депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский выразил поддержку директору ГТРК «Псков» Наталье Юрченко. Об этом он сообщил в эфире ПАИ-Live.

Александр Козловский выразил уверенность, что по итогам внутрипартийного голосования Наталья Юрченко станет кандидатом в депутаты Псковской городской Думы. Он подчеркнул, что директор ГТРК «Псков» обладает активной жизненной позицией и возможной поддержкой жителей. Кроме того, у Натальи Юрченко есть свое мнение и предложения по решению тех или иных проблем.

«Когда человек медийный, грамотный, с гражданской позицией, то к такому человеку обращаются – с предложением пойти в политику. Когда есть такое совпадение и, самое главное, готовность поучаствовать, поработать, тогда и принимается такое решение», – подчеркнул депутат Государственной Думы РФ.

Александр Козловский подчеркнул, что рад, что Наталья Юрченко принимает участие в праймериз. «Я уверен, что она дальше пройдет и будет кандидатом», – заявил он.

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