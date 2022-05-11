Студентам псковских сельхозтехникумов предоставят оплачиваемую практику в региональных хозяйствах

Студентов в рамках месячной практики задействуют в основных весенне-полевых работах. За это они будут получать заработную плату в размере порядка 50 тыс. рублей. Кроме того, заодно студенты также смогут найти подходящее место для дальнейшего трудоустройства.

По словам представителей власти, данный проект должен решить проблему нехватки кадров в деревнях, которая связана с оттоком специалистов в города.

Как отметили в Общественном телевидении России, финансирование проекта ведется из федерального бюджета в рамках программы комплексного развития сельских территорий.