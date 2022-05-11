Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Сельское хозяйство

Студентам псковских сельхозтехникумов предоставят оплачиваемую практику в региональных хозяйствах

11 мая 2022 года, 15:58

Студенты сельскохозяйственных техникумов Псковской области отправятся проходить оплачиваемую практику в региональные хозяйства, сообщает Общественное телевидение России.

Студентам псковских сельхозтехникумов предоставят оплачиваемую практику в региональных хозяйствах

Фото Андрея Степанова

Студентов в рамках месячной практики задействуют в основных весенне-полевых работах. За это они будут получать заработную плату в размере порядка 50 тыс. рублей. Кроме того, заодно студенты также смогут найти подходящее место для дальнейшего трудоустройства.

По словам представителей власти, данный проект должен решить проблему нехватки кадров в деревнях, которая связана с оттоком специалистов в города.

Как отметили в Общественном телевидении России, финансирование проекта ведется из федерального бюджета в рамках программы комплексного развития сельских территорий.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

83 млн рублей дополнительно выделят Псковской области на строительство школы
На 35,1% снизилась заболеваемость коронавирусом в Псковской области за неделю
Десятилетием науки и технологий объявил Владимир Путин 2022-2031 годы в России
Грозы и до +19 градусов ожидаются в Псковской области 12 мая
Территорию воинского захоронения на улице Юбилейной благоустроят в Пскове
Подведены окончательные итоги корпоративного забега на эстафете «Псковской правды»
Грозы и ливни ожидаются в Псковской области в ближайшие два дня
С 16 мая на десяти улицах в Пскове временно отключат горячую воду
Псковичка пострадала в каньоне реки Псахо Адлерского района на майских праздниках

Комментарии

Авторизация
No comments
Потребность есть

Экономика
30 апреля 19:30

Потребность есть

Производители продуктов питания нуждаются в инвестициях, партнерах и торговых площадках
Как сыр в масле

Экономика
23 апреля 10:27

Как сыр в масле

Директор «Греческой сыроварни Тремпелис»: Мы не только не уезжаем, мы расширяемся
Внеклассное занятие

Экономика / Туризм
20 апреля 21:00

Внеклассное занятие

Школьные экскурсии продолжают оставаться одним из самых востребованных турпродуктов в Псковской области