С 1 июня в Псковской области вступит в силу обновленный Устав региона

Обновленный Устав Псковской области вступит в силу с 1 июня. Закон о поправках был принят депутатами Псковского областного Собрания на 10-й сессии, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента. Изменения были внесены в соответствии с положениями федерального законодательства об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации.

Согласно новой редакции Устава, в Псковской области в соответствии с конституционными основами единства публичной власти устанавливается единая система публичной власти. В неё входят федеральные органы исполнительной власти, региональные органы государственной власти и органы местного самоуправления.

В региональном парламенте уточнили, что система органов государственной власти Псковской области состоит из высшего должностного лица региона – губернатора Псковской области, законодательного органа – Псковского областного Собрания, высшего исполнительного органа – правительства Псковской области и иных исполнительных органов.

Переименование администрации региона в правительство, согласно обновленному Уставу, произойдет с 1 июня текущего года. При этом, как отметили в региональном парламенте, структура и количественный состав Псковского областного Собрания, а также срок депутатских полномочий остаются без изменения.

Кроме того, согласно новой редакции Устава, в Псковской области правом законодательной инициативы впервые будет наделен региональный Совет муниципальных образований. Также этим правом будет обладать не прокуратура, как излагалось в прежней редакции, а главный прокурор области.

Кроме того, согласно обновленному Уставу определяются основные полномочия губернатора Псковской области. Так, он возглавляет и формирует правительство, а также принимаешь решение о его отставке. В новой редакции также прописаны вопросы правового статуса регионального правительства и его полномочий.

Также в Уставе закрепляется создание обязательных региональных государственных органов: Избирательной комиссии Псковской области, Счетной палаты Псковской области и территориальных избирательных комиссий. Кроме того, в редакции прописано учреждение должностей областных полномочий: по правам ребёнка, по правам человека и по защите прав потребителей.

В Псковском областном Собрании также подчеркнули, что отдельные статьи Устава в связи с тем, что положения федерального закона №414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» вступают в силу в разное время, начнут действовать в различные сроки.

С 1 июня текущего года в силу вступит положение, которое касается деятельности правительства, губернатора и Псковского областного Собрания, а также иных исполнительных органов, с начала 2023 года – глава об экономической основе деятельности органов публичной власти Псковской области.

По ряду положений, как отметили в региональном парламенте, устанавливается переходный период. Так, понятие «законодательный (представительный) орган государственной власти» до приведения правовых актов области в соответствие с обновленной редакцией Устава применяется как равнозначное понятию «законодательный орган», а понятие «Администрации Псковской области» – наименованию «Правительство Псковской области».