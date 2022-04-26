В тепличных комплексах Псковской области собрали свыше 800 тонн огурцов

Свыше 800 тонн огурцов собрали аграрии Псковской области в тепличных комплексах. В настоящее время они ведут сбор урожая зелени и ранних тепличных культур, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации.

В тепличных комплексах Псковской области на данный момент уже вырастили порядка 2 тонн томатов, более 800 тонн огурцов и 3 тонны зелени. Производителями ранней сезонной продукции выступают ЗАО «Агрофирма «Победа» и ООО «Великолукское – ТОК».

В региональной администрации также подчеркнули, что на сельхозпредприятиях Псковской области продолжаются весенне-полевые работы. Так, на данный момент подкормлено 76% к площади сева озимых зерновых культур – порядка 26 тыс. га, и 78% к площади сева озимого рапса – порядка 9 тыс. га.

Кроме того, в настоящее время подкормка озимых культур завершена в Палкинском, Пушкиногорском, Дедовичском, Печорском и Себежском районах. В Дновском, Локнянском, Бежаницком, Куньинском, Островском, Новосокольническом и Пыталовском районах удобрено свыше 70% озимых культур.

На данный момент псковские аграрии посеяли яровые культуры на площади более 1 тыс. 150 га, из них 311 га – однолетних трав, 734 га – яровых зерновых культур, по 16 га – картофеля и овощей открытого грунта. Сев яровых культур уже начат в Псковском, Великолукском, Опочецком, Невельском, Бежаницком и Порховском районах.