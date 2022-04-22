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Политика / Власть

26 апреля на сессии Псковской городской Думы рассмотрят досрочное прекращение полномочий главы Пскова

22 апреля 2022 года, 13:03

Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Пскова Елены Полонской рассмотрят на внеочередной 65-й сессии Псковской городской Думы 26 апреля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

26 апреля на сессии Псковской городской Думы рассмотрят досрочное прекращение полномочий главы Пскова

Фото Дарьи Хватковой

На внеочередной сессии Думы, которая пройдет в Городском культурном центре, обсудят 15 вопросов. В частности, глава Пскова выступит с отчетом о результатах деятельности за 2021 год. Также будут обсуждаться вопросы о внесении изменений в поставление Псковской городской Думы «О земельном налоге» и о внесении изменений в бюджет Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Кроме того, в ходе сессии депутаты рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Пскова, депутата Псковской городской Думы шестого созыва по избирательному округу №8 Елены Полонской.

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Комментарии

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Бабулечка
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