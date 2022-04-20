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Экономика / Сельское хозяйство

На 1,6% выросло производство молока в Псковской области

20 апреля 2022 года, 12:15

Производство молока в Псковской области за прошедший год выросло на 1,6%. Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковстате.

На 1,6% выросло производство молока в Псковской области

Фото Сергея Васильева

С начала текущего года, в январе – марте 2022 года, в региональных хозяйствах всех категорий было произведено 48,3 тыс. тонн молока, 74,6 тыс. тонн птицы и скота на убой (в живом весе) и 17,6 млн штук яиц.

В соответствии с данным периодом предыдущего года производство яиц в Псковской области сократилось на 8,1%, а производство птицы и скота на убой – на 19,9%. При этом производство молока в регионе за прошедший год выросло на 1,6%.

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