В Псковской области стартовал сев зерновых культур

Сев зерновых культур в рамках весенней посевной кампании стартовал в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В Псковском районе к работам приступила Агрофирма «Победа». В настоящее время аграрии уже посеяли 56 га ячменя. Всего в рамках весенней посевной кампании в текущем году в Псковской области планируют посеять более 17 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, а также свыше 4 тыс. га рапса.

В администрации региона также сообщили, что в области ведутся работы по окультуриванию сельскохозяйственных земель. В частности, в 2022 году в оборот территорий планируют ввести около 6 тыс. га земель, большинство из которых находятся в западной части региона. Наибольшие по протяженности участки в Пушкиногорском, Палкинском и Красногородском районах будет окультуривать сельскохозяйственное предприятие «Тригорское».

Кроме того, планируется также проведение процедур мелиорации кислых почв (известкование) на более чем 850 га земель в Красногородском, Великолукском и Себежском районах Псковской области.

Региональными сельзозтоваропроизводителями под урожай текущего года уже посеяно более 10 тыс. га озимого рапса и порядка 34 тыс. га озимых зерновых культур.

«По производству зерна и рапса Псковская область по итогу прошлого года показала один из лучших результатов по Северо-Западному федеральному округу. В прошлом году зерна намолочено свыше 147 тыс тонн, рапса — практически 24 тыс тонн», – сообщили в администрации Псковской области.