Компенсацию за приобретенный скот получат псковские фермеры

Фермеры Псковской области получат компенсацию за приобретенный скот. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службы региональной администрации.
Фермеры Псковской области получат компенсацию за приобретенный скот. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службы региональной администрации.
О новой мере поддержки сельхозпроизводителей заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что развитие молочного животноводства в регионе имеет стратегическое значение.
«Чтобы поддержать наших аграриев, в 2022 году в регионе будет реализована беспрецедентная мера поддержки: фермеры получат компенсацию по 100 тыс рублей за одну приобретенную голову скота», – отметил Михаил Ведерников.
За счет новой меры поддержки сельхозпроизводители увеличат производство молока до показателя 320 тыс. тонн в год и закупят порядка 3 тыс. коров.
По словам Михаила Ведерникова, это в том числе поможет реализовать стратегические инвестиционные проекты. Среди них создание молочной фермы под Дедовичами на 200 коров, молочного комплекса на 1 тыс. 920 фуражных коров в Псковском районе и модернизацию молочной фермы в Пушкиногорском районе.