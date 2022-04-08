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Экономика / Сельское хозяйство

Компенсацию за приобретенный скот получат псковские фермеры

8 апреля 2022 года, 12:52

Фермеры Псковской области получат компенсацию за приобретенный скот. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службы региональной администрации.

Компенсацию за приобретенный скот получат псковские фермеры

Фото Андрея Степанова

О новой мере поддержки сельхозпроизводителей заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что развитие молочного животноводства в регионе имеет стратегическое значение.

«Чтобы поддержать наших аграриев, в 2022 году в регионе будет реализована беспрецедентная мера поддержки: фермеры получат компенсацию по 100 тыс рублей за одну приобретенную голову скота», – отметил Михаил Ведерников.

За счет новой меры поддержки сельхозпроизводители увеличат производство молока до показателя 320 тыс. тонн в год и закупят порядка 3 тыс. коров.

По словам Михаила Ведерникова, это в том числе поможет реализовать стратегические инвестиционные проекты. Среди них создание молочной фермы под Дедовичами на 200 коров, молочного комплекса на 1 тыс. 920 фуражных коров в Псковском районе и модернизацию молочной фермы в Пушкиногорском районе.

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