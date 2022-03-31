В Пскове изменят систему муниципального управления

Систему муниципального управления с учётом статуса административного центра изменят в Пскове. Соответствующий закон приняли депутаты Псковского областного Собрания на 8-й сессии, которая прошла 31 марта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Так, согласно положениям, основанным на федеральных правовых нормах, будет установлен новый способ избрания главы муниципального образования «Город Псков». В частности, по новой модели управления глава будет избираться Псковской городской Думой из числа кандидатов, которые будут представлены конкурсной комиссией по результатам конкурса. Он же возглавит и местную администрацию.

Новая система муниципального управления, как сообщили в региональном парламенте, учитывает специфику Пскова как административного центра Псковской области и центра городской агломерации. Кроме того, она направлена на решение вопросов местного значения и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

В новой модели управления Псковом также законодательно прописаны требования к уровню навыком главы города и его профессиональных знаний. В частности, кандидат на эту должность должен иметь наличие стажа муниципальной службы не менее четырех лет или стажа работы по специальности не менее пяти лет, а также управленческий опыт не менее трех лет и высшее образование.

Принятый закон об изменениях в системе муниципального управления вступит в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования. На практике же новая система управления Псковом заработает осенью текущего года, когда в областном центре изберут новый состав Псковской городской Думы.