Алексей Васильев может стать вероятным кандидатом на пост главы Гдовского района от «Единой России»

Вероятным кандидатом на пост главы Гдовского района от «Единой России» может стать общественный помощник губернатора Псковской области Алексей Васильев. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

«Я знаком с Алексеем. Он коренной гдович, связан постоянно с Гдовским районом. В принципе, он высказывал мне, что рассматривал такую возможность, но окончательное решение мы поймем, когда от него будет подано заявление на участие в праймериз. Не исключено, да, не исключено», – отметил Александр Козловский.

Алексей Васильев – ветеран боевых действий. Он проходил службу в органах безопасности Российской Федерации. До призыва в армию Алексей Васильев работал в системе образования и органах муниципальной власти Гдовского района.

Избирательные кампании различного уровня в Российской Федерации пройдут в единый день голосования – 11 сентября 2022 года. В Псковской области состоятся выборы пяти глав районов и более 500 муниципальных депутатов.