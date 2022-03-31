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Политика / Власть

Алексей Васильев может стать вероятным кандидатом на пост главы Гдовского района от «Единой России»

31 марта 2022 года, 14:55

Вероятным кандидатом на пост главы Гдовского района от «Единой России» может стать общественный помощник губернатора Псковской области Алексей Васильев. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

Алексей Васильев может стать вероятным кандидатом на пост главы Гдовского района от «Единой России»

Фото: ПАИ

«Я знаком с Алексеем. Он коренной гдович, связан постоянно с Гдовским районом. В принципе, он высказывал мне, что рассматривал такую возможность, но окончательное решение мы поймем, когда от него будет подано заявление на участие в праймериз. Не исключено, да, не исключено», – отметил Александр Козловский.

Алексей Васильев – ветеран боевых действий. Он проходил службу в органах безопасности Российской Федерации. До призыва в армию Алексей Васильев работал в системе образования и органах муниципальной власти Гдовского района.

Избирательные кампании различного уровня в Российской Федерации пройдут в единый день голосования – 11 сентября 2022 года. В Псковской области состоятся выборы пяти глав районов и более 500 муниципальных депутатов.

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