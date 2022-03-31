Козловский: Глава Плюсского района не собирается участвовать в выборах

В предстоящих выборах главы муниципалитета глава Плюсского района Виталий Аршинов принимать участие не планирует. Об этом депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский заявил в эфире ПАИ-live.

«Насколько я знаю, он не собирался участвовать, но он свое решение может и поменять. Но мы будем выставлять своего кандидата», – сообщил Александр Козловский.

Виталий Аршинов родился в поселке Песочное Багратионовского района Калининградской области 29 сентября 1956 года. В 1979 году он окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт.

В марте 1990 года Виталий Аршинов был избран председателем Плюсского районного Совета народных депутатов. С октября 1991 года являлся главой администрации Плюсского района, с февраля 1996 года – главой муниципалитета.

С 1997 по 2010 годы Виталий Аршинов занимал пост председателя регионального комитета по земельным ресурсам и землеустройству, с 2010 по 2016 годы – руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области.

Избирательные кампании различного уровня в Российской Федерации пройдут в единый день голосования – 11 сентября 2022 года. В Псковской области состоятся выборы пяти глав районов и более 500 муниципальных депутатов.