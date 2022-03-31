«Единая Россия» поддержит кандидатуры действующих глав Островского и Дедовичского районов на предстоящих выборах

Кандидатуры действующих глав Дедовичского и Островского районов – Дмитрия Быстрова и Геннадия Афанасьева – на предстоящих выборах намерена поддержать «Единая Россия». Об этом в эфире ПАИ-live рассказал депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

По его словам, кандидатом от партии в Палкинском районе на предстоящих выборах будет не глава муниципалитета. «Что касается по Дедовичам и Острову, там ситуация понятна. У Евгения Седова (Палкинский район) ситуация не стандартная, там скорее всего будет выдвинут новый кандидат. Но мы с Евгением Евгениевичем связи не теряем. Но на сегодняшний день там требуется замена, чтобы район полноценно работал», – отметил Александр Козловский.

Избирательные кампании различного уровня в Российской Федерации пройдут в единый день голосования – 11 сентября 2022 года. В Псковской области состоятся выборы пяти глав районов и более 500 муниципальных депутатов.