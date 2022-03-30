Михаил Ведерников рассказал о новой модели управления Псковом

Губернатор Псковской области в рамках своего нового формата «Тема» рассказал о новой модели управления городом Псковом. Соответствующее видео он опубликовал в своем Телеграм-канале.

Михаил Ведерников отметил, что вопрос об изменении модели управления Псковом будет рассмотрен на ближайшей сессии Псковского областного Собрания депутатов.

«С 2020 года мы работаем в сложных, постоянно меняющихся условиях, когда от всех институтов власти требуется максимальная оперативность, сплоченность и четкость в решениях и действиях. 2022 год еще больше ускорил многие процессы. Ситуация меняется буквально в режиме реального времени», – уточнил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что в нынешних реалиях необходимо максимально быстро утверждать дополнительные меры социальной поддержки граждан, разрабатывать и реализовывать мероприятия, которые будут направлены на поддержку бизнеса, а также гибко реагировать на сигналы от жителей Псковской области.

Михаил Ведерников отметил, что на региональном уровне на данный момент уже выстроена оперативная, прочная система взаимодействия исполнительной власти и Псковского областного Собрания. По его словам, свою эффективность данная система особенно убедительно доказала на фоне всех последних вызовов.

«Пскову, как областному центру, принципиально необходим один руководитель, который сконцентрирует в своих руках все инструменты управления», – подчеркнул губернатор Псковской области.

Михаил Ведерников также напомнил, что у существующей модели управления есть три составляющих, в числе которых глава города, глава городской администрации и Псковская городская Дума с председателем, организовывающим её работу.

Новая модель управления Псковом, по его словам, объединяет полномочия главы города и главы администрации города. «Сосредоточить все компетенции, все полномочия, все возможности в руках одного человека. Спрос, конечно, тоже будет соответствующий», – отметил Михаил Ведерников.

Данную инициативу губернатор Псковской области вместе с председателем регионального парламентария Александром Котовым обсудил с депутатами – членами фракции «Единая Россия» – как самого города Пскова, так и областного собрания.

«Коллеги хорошо понимают существующие вызовы и поддержали предлагаемый законопроект. Благодарю депутатов за готовность к изменениям на благо города и всего региона», – подчеркнул глава региона и выразил надежду, что псковичи в скором времени оценят преимущества новой модели.

Новую модель управления Псковом Михаил Ведерников также обсудил с действующим главой города Еленой Полонской. Так, глава региона сообщил, что предложил ей должность советника губернатора Псковской области по социальным вопросам.

«Это очень серьезное направление. Большой блок работы, который требует отдельного внимания. Необходимо обеспечить постоянную качественную обратную связь с населением, реализацию всех без исключения мер поддержки, организовать работу с беженцами. Уверен, что Елена Александровна с этими вызовами справится», – заключил Михаил Ведерников.