К весенним полевым работам приступили в Псковской области

В Псковской области приступили к весенним полевым работа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Сельхозтоваропроизводители Псковской области уже приступили к подкормке озимых зерновых культур. В частности, уже подкормлено свыше 750 га рапса и более 5,8 тыс. га зерновых культур. На данный момент лидерами являются Палкинский и Пыталовский районы. Также подкормка проводится в Псковском, Красногородском и Великолукском районах.

Как сообщили в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, в настоящее время региональные аграрии обеспечены необходимыми минеральными удобрениями для подкормки. К подготовке почвы под сев ранних культур планируют приступить к середине апреля.

В администрации Псковской области также подчеркнули, что региональные аграрии смогут рассчитывать на компенсацию затрат по агротехническим работам для подготовки к весеннему севу. В частности, она будет определяться из расчета на гектар посевной площади. Мера поддержки будет оказываться при участии федерального финансирования.

Под урожай 2022 года сельхозтоваропроизводители Псковской области посеяли около 34 тыс. га озимых зерновых культур и свыше 10 тыс. га озимого рапса, что превышает показатели прошлого года.