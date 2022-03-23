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Экономика / Сельское хозяйство

Почти 12 млн яиц произвели в Псковской области

23 марта 2022 года, 17:30

За январь-февраль 2022 года в Псковской области произвели 11,7 млн яиц, 31 тыс. тонн молока, а также 47,3 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе). Об этом «Псковской правде» в пресс-службе Псковстата.

Почти 12 млн яиц произвели в Псковской области

В прошлом году в этот же период скота и птицы на убой производилось больше на 21,5%, яиц – на 8,2%, молока – на 0,9%.

В Псковстате также сообщили, что на конец февраля 2022 года численность крупного рогатого скота в Псковской области составляла 61,5 тыс. голов. Из них коров – 30,3 тыс.; свиней – 1104,5 тыс., овец и коз – 29,2 тыс., птицы – 1641,6 тыс.

В прошлом году за указанный период поголовье крупного рогатого скота было больше на 7,3%, коров – на 8,6%, свиней было больше на целых 26%, овец и коз – на 9,5%, а птицы – на 1,9%.

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