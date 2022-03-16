Медали «За отвагу» получили еще двое псковских военнослужащих

Медали «За отвагу» получили капитан Владимир Казак и военнослужащий разведроты Евгений Казаков. Об этом сообщается в группе 76-й десантно-штурмовой дивизии в «ВКонтакте».

Церемония награждения прошла в госпитале имени Бурденко в Москве, где военнослужащие проходят лечение после полученных ранений.

Владимир Казак поделился в интервью «Первому каналу», что в ходе специальной военной операции он не сталкивался с украинскими вооружёнными силами, вместо этого все бои происходят только с нацистскими отрядами.

«Непосредственные их регулярные формирования сильно деморализованы. Большой отток военнослужащих у них и дезертиров очень много. Регулярная армия воевать сама, я так понимаю, не желает, уровень подготовки у них очень низкий», – рассказал военнослужащий.

Во время спецоперации Владимира Казака ранили в грудь, как он сообщает, калибром 5,56 мм. «Натовский калибр», – подчеркнул военнослужащий.

В сюжете телеканала «Звезда» сообщается, что к Евгению Казакову на награждение в больницу из Пскова приехала его жена Александра.

«Я очень горжусь своим мужем, рада, что он служит», – заявила женщина и добавила, что ее супруг – настоящий мужчина.

Ранее орденами «За отвагу» наградили псковских десантников Александра Голубева и Валерия Жукова.