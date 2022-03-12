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Сергей Шойгу вручил награды двум псковским десантникам

12 марта 2022 года, 16:34

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу вручил награды псковским десантникам, которые были ранены в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской республик. Об этом сообщает Первый канал.

Медали «За отвагу» были вручены военнослужащим 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии: командиру ремонтного отделения воздушно-десантной техники младшему сержанту Александру Голубеву и командиру самоходно-артиллерийского взвода старшему лейтенанту Валерию Жукову. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Как сообщается на странице 76-ой десантно-штурмовой дивизии в социальной сети «ВКонтакте», Валерий Жуков, находясь в составе разведывательной группы, вместе с другими военнослужащими обнаружил место скопления живой силы и военной техники противника. Используя штатные средства связи закрытого сегмента, он передал координаты позиций противника для нанесения артиллерийского удара. На обратном пути Валерий Жуков попал под обстрел, но смог самостоятельно выйти к основным силам.

«Боевой дух на высшем уровне, все хорошо, состояние тоже хорошее. Что я здесь, в госпитале, жена знает, знают родители, ждут», – прокомментировал телеканалу «НТВ» псковский десантник.

Сержант Александр Голубев при проведении спецоперации в составе колонны батальонной тактической группы был атакован неонацистами. Военнослужащий занял оборону и отбил первую атаку противника. В ходе боевых действий сержант получил пулевые ранения, однако из боя не вышел. Вместе с командой он захватил и удержал стратегический важный объект.

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