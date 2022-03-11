28 избирательных кампаний пройдут в Псковской области в рамках единого дня голосования

В рамках единого дня голосования, который пройдет, 11 сентября 2022 года в Псковской области пройдут 28 избирательных кампаний разного уровня. В этот день состоятся выборы глав районов и более 500 муниципальных депутатов, рассказал председатель Избирательной комиссии региона Игорь Сопов на рабочей встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым 11 марта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации области.

Игорь Сопов подчеркнул, что в настоящий момент члены территориальных и участковых избиркомов проходят обучение по различным аспектам избирательного процесса.

Помимо этого, председатель сообщил, что Избирательная комиссия Псковской области ведет активную подготовку к проведению традиционной Декады молодого избирателя. В течение апреля для учащихся региональных школ будут проводить круглые столы, дискуссионные площадки, викторины, открытые уроки, конкурсы рисунков, интеллектуальные игры, выборы президента школы, включающие все этапы избирательного процесса. Специально для старшеклассников разрабатываются информационные буклеты и сувениры от облизбиркома.

Игорь Сопов также рассказал на встрече, что модельный учебный центр «Электориум» собираются запустить уже в конце марта на базе Избирательной комиссии региона. Глава облизбиркома сообщил, что помещение уже отремонтировано и на данном этапе дооснащается техникой и оборудованием.

«Таких модельных учебных центров, где можно организовать обучение специалистов в области избирательного права, и проводить мероприятия по повышению правовой культуры будущих избирателей, в нашей стране не так много — всего в четырех-пяти субъектах РФ. Отрадно, что теперь в их числе будет и Псковская область», – подчернул Михаил Ведерников.