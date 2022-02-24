В Дедовичском районе появится новый тепличный комплекс

Новый тепличный комплекс появится в Дедовичском районе. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 24 февраля сообщил глава муниципалитета Геннадий Афанасьев.

Он также рассказал, что для создания особой экономической зоны «Моглино — 3» 200 гектаров земли передали на баланс Псковской области. В скором времени планируется начать работу по привлечению инвесторов. Глава района рассчитывает, что придут компании, которые будут заниматься переработкой сжиженного газа.

На данный момент рассматривается территория, на которой будут размещены предприятия.