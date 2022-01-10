Татьяна Пасман получила мандат депутата Псковской городской Думы от партии «Яблоко»

10 января на заседании Территориальной избирательной комиссии Пскова вакантный мандат депутата Псковской городской Думы от партии «Яблоко» передали Татьяне Пасман. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковские новости».

Бюро совета Псковского регионального отделения «Яблока» приняло решение о передаче мандата Татьяне Пасман 6 января.

В 2017 году на выборах в Псковскую городскую Думу Пасман баллотировалась по единому партийному списку и входила в состав группы кандидатов «Яблока» по 11-ому городскому округу.

С 2005 года по настоящее время Татьяна Пасман является методистом по истории, обществознанию и праву кафедры методологии постдипломного педагогического образования Псковского областного института повышения квалификации работников образования, сообщается на сайте регионального отделения «Яблока».

Ранее, в декабре, депутат Псковской гордумы Дмитрий Пермяков сложил свои полномочия.