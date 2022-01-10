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Политика / Власть

Татьяна Пасман получила мандат депутата Псковской городской Думы от партии «Яблоко»

10 января 2022 года, 17:42

10 января на заседании Территориальной избирательной комиссии Пскова вакантный мандат депутата Псковской городской Думы от партии «Яблоко» передали Татьяне Пасман. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковские новости».

Татьяна Пасман получила мандат депутата Псковской городской Думы от партии «Яблоко»

Бюро совета Псковского регионального отделения «Яблока» приняло решение о передаче мандата Татьяне Пасман 6 января.

В 2017 году на выборах в Псковскую городскую Думу Пасман баллотировалась по единому партийному списку и входила в состав группы кандидатов «Яблока» по 11-ому городскому округу.

С 2005 года по настоящее время Татьяна Пасман является методистом по истории, обществознанию и праву кафедры методологии постдипломного педагогического образования Псковского областного института повышения квалификации работников образования, сообщается на сайте регионального отделения «Яблока».

Ранее, в декабре, депутат Псковской гордумы Дмитрий Пермяков сложил свои полномочия.

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